想過得更快樂？研究建議「別急著買房、別提早退休」

▲人生要如何快樂，其實是需要認真思考的問題。（圖／xFrame、unsplash、photoAC、pexels）

記者蔡惠如／綜合報導

在焦慮與變動充斥的時代，許多人都在思考：「到底怎麼樣才會比較快樂？」美國《CNBC》專欄作家 Alex Palmer 綜合數百篇心理學、社會學與快樂研究，訪談專家學者，歸納出幾個違反直覺卻有科學根據的觀察，包括不要太早退休、擁抱年齡增長、甚至別執著於買房與特定職業。雖然建議不是絕對標準，但也能提供給現代人在規劃人生選擇時多一點參考。

租屋可能比買房更輕鬆

買房是人生必經大事嗎？一項《每日電訊報》的調查發現，租屋者的壓力水準反而比買房者更低。雖然租金支出較高，但買房者更常把「金錢」列為最大壓力來源，且更容易將旅遊視為逃避壓力的出口。

研究也顯示，租屋族往往更能在家中感到放鬆，生活與工作的平衡感也較好。這並非表示租屋一定比較幸福，而是在面對龐大貸款與房屋維護壓力時，有些人可能更適合選擇彈性高、負擔低的租賃生活。

提早退休不一定讓人更快樂

許多人夢想 50 歲退休，甚至更早。但實際上，提早退休可能與快樂背道而馳。有研究發現，早退休者的幸福感不如按時退休的人，甚至更容易出現認知退化。

分析指出，這與日常社交、規律生活與心理挑戰息息相關。工作雖然累，但也提供了社交刺激、時間結構與目標感。研究提醒，若計畫退休，應更注重生活安排與心理準備，而非只聚焦在「不上班」的快感。

年齡增長反而讓人更快樂

擔心變老會讓生活失去活力？研究結果或許能讓你放心。一項長達 25 年的追蹤調查指出，隨著年齡增長，人們的快樂感受反而會提升，即使考慮婚姻、就業與健康等因素，仍呈現類似趨勢。

這表示所謂的「中年危機」未必會發生，相反地，人生在經歷與心智成熟之後，反而更有能力感受幸福。

要有目標地抱怨

有研究分析 400 位大學生對伴侶的抱怨方式，發現快樂的人在抱怨前通常會先思考：我想改善什麼？這種有目的的「工具性抱怨」，與單純宣洩情緒的「表達性抱怨」相比，更可能帶來問題解決。



簡單來說，如果你只是為了發洩而抱怨，情緒可能短暫紓解，卻無助於改變現況。若能把抱怨當成調整關係或行動的契機，則更可能獲得滿足與正向情緒。

每個人定義的幸福不同，但從研究歸納的共通點看來，「靈活安排生活」、「擁抱年齡」、「有目標地行動」可能比追求社會認定的成功（如提早退休、買房、熱門職業）更貼近真實的快樂感。你不需要照著別人的劇本走，但可以選擇更適合自己的方式，過得踏實、自在，也許，這就是更接近快樂的一條路。