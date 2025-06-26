解救夏日出油扁塌！高CP值洗護推薦　打造蓬鬆高顱頂　

▲夏季養成健康蓬鬆秀髮有方法。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

夏日高溫濕氣雙重夾擊，維持髮型成為艱難的日常挑戰。早上精心吹整的蓬鬆造型，出門後沒多久就開始出油、扁塌。康是美以下推薦高CP值洗護系列，讓你養出健康頭皮和柔順髮質，髮型完美維持一整天。

#AQILAH雙胜肽洗護，從根源打造蓬鬆支撐力

面對夏季出油與塌陷問題，女性髮品專家「AQILAH髮本對策系列」以動態式頭皮護理為核心，從淨化到養護層層到位。天然酵母煥膚因子能導出老廢角質，藍薑精華與神經醯胺穩定頭皮環境，再導入科研蘊髮雙胜肽活絡頭皮，讓髮根真正站得住。

#黛絲恩酸熱重塑系列，洗出蓬鬆順直髮

透過熱能與多重酸類重塑髮絲結構，修補髮芯損傷，讓髮絲柔順服貼卻不失蓬鬆感。摩洛哥堅果油與小分子胜肽深層滲透補水，搭配植物性甲鯊烷形成保護膜，強化髮絲彈性與光澤，洗後宛如剛做完縮毛矯正。







＃森歐黎漾極沙龍雪絨花逆齡系列，強健初老髮質

核心成分「冰峰雪絨花」與歐洲專利「喚黑仿生胜肽」能改善頭皮乾燥與髮絲脆弱，讓髮根更強韌、髮色更深邃自然。洗髮精溫和潔淨、護髮膜深層修護、養髮精華則為髮根注入青春能量，三步驟打造蓬鬆、光澤、健康的逆齡髮型。

蔻蘿蘭根源控油乾洗髮、四步驟隨時救援扁塌髮型

只需「一搖、二噴、三等、四撥」四步驟，就能快速吸附油脂、恢復蓬鬆感。蕁麻葉萃取能從根源調理油脂分泌，搭配細緻不結塊的吸油粉末，輕撥即隱形，深淺髮色皆適用。