陳奕迅20歲女兒陳康堤超會穿！〈doll〉混搭小眾牌、男友風襯衫穿出仙氣

記者鮑璿安／綜合報導

陳奕迅20歲女兒陳康堤CONSTANCE宣佈出道，隨著她的首支英文單曲〈doll〉曝光，也讓這遺傳自爸爸的天籟歌聲傳入大家的耳中！而同步公開的專輯形象照以及MV中，陳康堤的獨特仙氣打扮也成為討論焦點。





▲ 陳奕迅的20歲女兒陳康堤加盟香港華納音樂。（圖／香港華納音樂提供）







陳康堤作為新世代創作女聲，鮮明的自我風格也展現在穿搭之中，她多以休閒又自然的穿搭單品出鏡，形象照中身穿 hommegirls 經典灰白條紋襯衫與同布料短褲，內搭斜條紋細肩帶上衣，三件式穿搭打造出層次豐富的慵懶氛圍。oversized 男友風襯衫搭配中筒黑襪與自然捲曲的長髮，構築出復古卻極具現代感的知性少女形象。

而〈doll〉的MV中陳康堤也詮釋了球鞋混搭洋裝的Y2K俏皮風格，不僅出現設計師品牌SHUSHU/TONG 、小眾品牌Sandy Liang單品，可見她獨到時尚品味，一連換上了時下流行的芭蕾舞球鞋Rockfish、Miu Miu、adidas originals RASANT Mid W拳擊高筒靴，一步一步踩出少女力量。此外，陳康堤選穿一件帶有火焰圖騰的寬版白T，來自上官喆主理品牌 SANKUANZ，營造一種神秘感與街頭感兼具的視覺效果，單品以誇張的袖長與視覺張力強烈的印花，突顯她內斂的氣質，配搭簡單水洗牛仔褲，整體造型在凌亂與仙氣臉蛋之間取得平衡。