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包開箱／邵雨薇拎Delvaux新包Pin Twist！D金屬鍊玩10種背法超勸敗

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記者鮑璿安／專題報導

被譽為比利時國寶品牌的Delvaux，近年來因靜奢風當道而將包款熱度推至高點，自1970年代初期誕生的水桶包Pin 系列包款，直至今日仍在不斷進化改革，蛻變出更加流行百搭的樣貌。本季全新的Delvaux Pin Twist 手袋，以其標誌性「兩道線條，一抹微笑」的輪廓設計，搭配三條背帶即可輕鬆變化出數十種背法，再次掀起話題！

▲▼ 邵雨薇拎Delvaux新包Pin Twist 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲▼ 邵雨薇拎Delvaux新包Pin Twist 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲▼ 邵雨薇拎Delvaux新包Pin Twist 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲▼ 邵雨薇拎Delvaux新包Pin Twist 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲全新 Pin Twist 手袋延續了經典的設計語彙，加入更多靈活轉換的細節，最具代表性的特色便是可調式的雙肩帶設計。（圖／品牌提供）

Delvaux於1829年在布魯塞爾成立，更是世界上最古老的奢華皮具世家，自1908年誕生首個皮革手袋le Princesse以來，品牌憑藉工坊傳統工藝，融合創新設計傳承，讓旗下包款始終是低調奢華的代名詞，Pin 系列與 Brillant 和 Tempête 並列為品牌代表作品之一。Pin擁有簡約俐落的外型，初誕生於1972年，靈感源自1970年代地中海海岸的悠然風格，手袋設計借鑒當地毛驢飼料袋的巧妙結構，彰顯十足的療癒感。運用標誌性的弧形底部、柔和曲線，令人聯想起淺笑的嘴角，而外側的「D」縫線則是口袋，即便不見顯眼的Logo點綴，仍是Delvaux具有辨識度的符碼元素。翻轉到底部則會發現獨特的鏤空打孔設計，迎合柔滑輪廓營造簡約魅力。

▲▼ 邵雨薇拎Delvaux新包Pin Twist 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

全新 Pin Twist 手袋延續了經典的設計語彙，加入更多靈活轉換的細節，最具代表性的特色便是可調式的雙肩帶設計，讓使用者可依照場合或穿搭需求變化，除了短背、長背、斜背、肩背或手提等，創新加入了可拆卸的「D」形金屬鍊條，品牌Logo符碼變成了低調的肩帶，變長變短全看個人喜好，可以如同幸運餅乾一樣向上收起、亦可將肩帶當成垂墜吊飾，數一數竟然有多達10種不同搭配方式，更為日常造型注入一絲玩味與華麗感。

▲▼ 邵雨薇拎Delvaux新包Pin Twist 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲▼ 邵雨薇拎Delvaux新包Pin Twist 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲ 邵雨薇、宋芸樺拎Delvaux新包Pin Twist 。（圖／翻攝自IG）

▲▼ 邵雨薇拎Delvaux新包Pin Twist 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲▼ 邵雨薇拎Delvaux新包Pin Twist 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲▼ 邵雨薇拎Delvaux新包Pin Twist 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲Pin Twist 共推出六種配色從百搭中性色調到亮眼夏季色彩，為不同性格的使用者提供更多選擇 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

近日，宋芸樺與邵雨薇分別透過皮革肩帶與金屬鍊帶的巧妙運用，演繹截然不同的風格，除了造型上的自由變化，Pin Twist 也兼顧實用性，採用柔軟的 Taurillon Soft 小牛皮打造，擁有優雅外型的同時，手感也更加輕盈細膩，隱蔽式拉鍊開合結構讓包包看起來更加俐落，也增強了日常使用的便利性與安全感。Pin Twist 共推出六種配色，棉花糖紫、冷冽灰色、標誌性茶色等，從百搭中性色調到亮眼夏季色彩，為不同性格的使用者提供更多選擇。

看更多夏日包款

被譽為義大利國寶級皮件品牌的Valextra ，在 2025 夏季推出主題企劃《The Escape》，宛如一封獻給義大利夏日時光的情書，將陽光灑落的色調、緩慢不朽的「Quiet Luxury」靜奢風注入經典包款之中，釋放出毫不費力的優雅格調。新款的Iside Wicker Top Handle 包完美遊走於假期與都會感之間，包身採用品牌標誌性的 Millepunte 小牛皮結合天然藤編精製而成，質感溫潤的皮革拼接竹編元素，應對從容的午後時光，呈現煥然一新的氣息。當然，眾所周知品牌不以Logo為賣點，而是將極簡最大化，Valextra的標誌性符碼包括每一顆包包內側的燙金編碼，代表該包專屬的識別號與匠人印記，與建築感的幾何廓形加持，便是對工藝的極致要求。

▲▼ Valextra 。（圖／品牌提供）

▲▼ Valextra 。（圖／品牌提供）

▲義大利國寶級皮件品牌的Valextra ，在 2025 夏季推出主題企劃《The Escape》 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

關鍵字：

Delvaux, 品牌, 手袋, 時尚, 比利時

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