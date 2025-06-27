昆凌新髮型曝光嫩回20歲少女顏！「雙麻花辮」3個細節小臉又超美

▲昆凌。（圖／取自昆凌IG）

圖文／CTWANT

天王嫂昆凌又來放閃無敵青春感啦！26日稍早在IG限動中，昆凌一連分享多張私服自拍照，只見她戴著CHANEL棒球帽、穿著簡約全黑造型，整體造型看似低調，卻因為「雙麻花辮」瞬間成為亮點，減齡感爆棚，直接嫩回20歲狀態，美到網友忍不住直呼：「這是少女吧！」

▲昆凌綁雙麻花辮髮型。（圖／取自昆凌IG）

其實這已不是昆凌第一次以辮子髮型亮相，過去她在泳池邊曬出的另一系列造型，就曾綁上俐落的「單麻花辮」，搭配貼身泳裝和墨鏡造型，不但展現運動風的健康感，也讓整體氣場更俐落吸睛。

▲昆凌日前曬出泳裝照綁單麻花辮髮型。（圖／取自昆凌IG）

昆凌的兩款「麻花辮」造型，非常適合日常穿搭、旅遊造型或居家拍照，若想綁出昆凌同款感的「麻花辮」，關鍵在於幾個小細節：首先要保留蓬鬆感、避免貼頭才不會顯老，再來可以搭配有設計感的髮圈、絲巾或蝴蝶結來加分，想強調臉部輪廓，也可以搭配中分線條，讓整體更有小顏效果。

▲麻花辮非常適合日常穿搭。（圖／翻攝自小紅書）

▲麻花辮綁對方式、選對搭配，就能輕鬆玩出不一樣的風格。（圖／翻攝自小紅書）

從泳池女神到可愛辣媽，昆凌靠的其實不是浮誇的妝髮，而是對細節的拿捏，像是麻花辮這種看似簡單的造型，只要綁對方式、選對搭配，就能輕鬆玩出不一樣的風格，難怪會成為減齡穿搭的秘密武器！

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