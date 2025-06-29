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追到手就不珍惜！4個交往前後「超有感變化」吵架變得不想哄你

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▲▼ 星座,運勢,七月運勢,日本,占星,好運,幸運,排行。（圖／Pexels）

▲4個交往前後「超有感變化」。（示意圖／Pexels）

記者鮑璿安／綜合報導

俗話說得好，考完試誰還會看書呢？追女孩也是一樣，所以不少女生都會抱怨男友交往前後差異實在太大！還沒追到手以前，疼愛起來像是小公主，現在卻極度失寵。女孩們，以下就列出4個超有感的變化，哪一個讓你很有感。

1. 缺乏甜言蜜語

想必大家在交往之前都有過曖昧期，而那個時候也是男生最愛說甜言蜜語的時候，任何一點小情話都能夠讓女生小鹿亂撞，並且甜到心裡。但是交往之後，真的像老夫老妻一樣，缺乏甜蜜，建議大家還是要好好享受熱戀期，讓感情再度回溫，所以多說點甜言蜜語吧。

2. 兄弟第一

雖然說情侶之間要有獨立的空間，但是男友跟兄弟出去太多也會讓女孩火大呢，畢竟交往前一定是把妳放在第一位，全力追妳對妳好，而現在遊戲、兄弟佔了大半生活，所以有時候要體諒女生的情緒，因為任何細微的變化其實女生都看在眼裡呢。

3. 小驚喜變少

在交往前，男生可以說是任何小事情都能想到妳，所以小驚喜不斷，就是為了讓妳能開心。而想想現在，多久沒有好好的驚喜一下呢，感情都是需要經營的，哪怕不需要花錢的驚喜，女生也能感動很久。

4. 吵架不想哄你

女生雖然都愛鬧脾氣，但是我們也真的很好哄，而交往之前，他能包容妳一切的小情緒，卻在交往之後變成了負擔，當然女生也要控制脾氣，只是有時候情緒沒辦法得到安撫也只能默默心酸呢，所以提醒大家，吵架的時候不管對錯，好好在乎眼前的人才能走的長久。

關鍵字：

感情, 男友, 變化, 女生, 觀察

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