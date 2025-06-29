比憂鬱症更恐怖的「微笑憂鬱」！痛苦藏更深、自我情緒難以釋放

記者李薇／綜合報導 圖／pexels

比起典型的憂鬱症形式，「微笑憂鬱症」藏得更深，表面看起來熱情開朗，內心卻是極度悲傷，他們往往比起一般的憂鬱症患者更加痛苦，他們更擅於偽裝自己，看似陽光的笑容背後藏著的卻是孤獨、痛苦還有不被理解，以下整理出8個「微笑憂鬱症」的表現行為，如果你開始發現自己出現這樣的狀況，不妨尋求專業管道或是親朋好友幫忙。

1.非常友善：即使自己非常痛苦，也堅持以微笑示人，給人留下的印象是禮貌、有趣、好相處，但私底下卻是悲傷、難過等負面的情緒居多，剛好跟展示出來的模樣相反。

2.容易自我否定：經常對自己不滿，卻又害怕自己的這些缺點被別人知道。

3.不明原因的無力感：儘管表面的表現得積極向上，但一個人的時候卻常常陷入無能為力的消極狀態。

4.喜歡隱藏自己：壓抑自己的情緒，和朋友在一起的時候，總是無法說出自己的苦悶。

5.意志活動減退：想做的事情就在眼前，卻不知道做的意義是什麼。

6.睡眠品質降低：即使身體非常累，卻還是久久無法入睡，或者好不容易睡著，卻很容易被驚醒。

7.喜歡獨處：跟以前相比更喜歡一個人發呆，常常幻想有一個安全、可以躲避的地方。

8.有原因不明、難以排除的身體不適感：比如失眠、疼痛、噁心等等，而且試了很多方法都無法消除。