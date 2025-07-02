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為什麼防曬擦了還是黑？90%人用錯方法　選對實現全天防護又保濕

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為什麼防曬擦了還是黑？原來90%的人都用錯！教你如何選對防曬不踩雷

▲防曬也有保存期限。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

每到夏天，不少女生都會問：「明明天天擦防曬，怎麼還是變黑、膚色不均甚至提早出現細紋？」其實，問題往往不是沒擦，而是「擦錯」！防曬品的效果、使用方式、甚至保存期限，通通藏著讓人不知不覺中變黑的陷阱。

首先要注意的是，多數人會忽略防曬品的保存期限，導致「去年用的防曬今年繼續擦」，其實防曬成分早已氧化變質，根本無法有效隔離紫外線；此外，很多人只在太陽大時才擦，卻忘了室內燈光、電腦藍光與空氣污染也會造成肌膚暗沉與老化，加上不少防曬塗不夠厚、沒有補擦或搭配上妝起屑，都會讓防護功效大打折扣。

為什麼防曬擦了還是黑？原來90%的人都用錯！教你如何選對防曬不踩雷

▲防曬擦錯等於白擦。（圖／品牌提供）

想要真正有效的夏日防護，選對產品更是關鍵！今年夏天，多款全新升級防曬陸續登場，不只防UVA、UVB，更能一併對抗藍光、紅外線與空污傷害，還講究保濕、輕盈、環保與肌膚舒適度，一瓶搞定日常保養＋全日守護。

伊麗莎白雅頓「八小時神奇保濕防曬乳」：隱形輕盈、不反白，還能對抗藍光

以經典八小時系列聞名的伊麗莎白雅頓，今年推出全新「八小時神奇保濕防曬乳SPF40 PA++++」，強調全效隱形超防護，一瓶搞定紫外線UVA、UVB與藍光危機；再加上質地輕盈不黏膩，很多人用過後都表示「感覺肌膚變得更健康」，不反白、不致痘，上妝前擦也不影響底妝服貼，真正實現保濕＋防護合一。

為什麼防曬擦了還是黑？原來90%的人都用錯！教你如何選對防曬不踩雷

▲雅頓八小時神奇保濕防曬乳SPF40 PA++++ 50ml／1,550元。（圖／品牌提供）

為什麼防曬擦了還是黑？原來90%的人都用錯！教你如何選對防曬不踩雷

▲為歡慶新品上市，雅頓各百貨櫃點更將於8月同步舉辦「八小時神奇美肌保濕防曬療程」，除了可體驗長達15分鐘的八小時系列保養與八小時神奇美肌棒的舒壓拉提按摩，現場任意消費還能加碼獲贈八小時神奇保濕乳5ml＋白茶粉紅蒼蘭香水1.8ml+輕感膠囊7顆。（圖／品牌提供）

Natura Bissé「C+C清透防曬精華」：高效抗老＋SCF認證，連紅外線也不放過

想要更進階的全波段保護？來自西班牙的高端品牌Natura Bissé，全新發表「C+C清透防曬精華SPF50」，不僅涵蓋UVA、UVB，更可同步抵禦藍光與紅外線對肌膚造成的深層老化；內含維他命C與E的抗氧化複合物，加上肌肽與沒藥醇等潤澤修復成分，也是台灣極少數獲得美國皮膚癌基金會（SCF）認證的防曬精華喔。

為什麼防曬擦了還是黑？原來90%的人都用錯！教你如何選對防曬不踩雷

▲Natura Bissé C+C清透防曬精華 SPF50 30ml／2,800元。（圖／品牌提供）

ananné「Suncademy全天防護防曬霜」：敏感肌最愛，零負擔親膚防護還環保！

針對乾性與敏感肌膚困擾，來自瑞士的天然保養品牌ananné特別研發「Suncademy全天防護防曬霜」，選用礦物性成分（氧化鋅＋二氧化鈦）作為UV濾劑，避免刺激與悶痘之外，並搭配蘆薈、橄欖油、石榴油等多重植萃，防護之餘也兼具修護與潤澤，還通過無微塑、無動物實驗等永續認證，從肌膚到地球都能溫柔守護。

為什麼防曬擦了還是黑？原來90%的人都用錯！教你如何選對防曬不踩雷

▲ananné Suncademy全天防護防曬霜 30ml／2,680元。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

周刊王, 防曬, 保養, 抗老

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