fb ig video ETtoday search mobile

《魷魚3》朴圭瑛CK內衣照秀超火辣纖腰　「泳裝當上衣」秒切換度假感

>

《魷魚遊戲3》朴圭瑛曬內衣照、秀超火辣纖腰！「泳裝當上衣」秒切換度假感、爆紅的「絲巾頭」心機綁法必學

▲朴圭瑛辣曬Calvin Klein內衣照。（圖／朴圭瑛IG，下同）

圖文／CTWANT

《魷魚遊戲》第三季開播，飾演脫北者姜霞的朴圭瑛霸氣回歸，角色依舊冷靜、堅韌，當然要追劇起來。但朴圭瑛可不只有演技讓人驚艷，最近更在社群上曬出一系列Calvin Klein內衣照，秀出超火辣纖腰、迷人腰線性感炸裂，將運動與時髦風格完美結合，每一套都超心動啊！

《魷魚遊戲3》朴圭瑛曬內衣照、秀超火辣纖腰！「泳裝當上衣」秒切換度假感、爆紅的「絲巾頭」心機綁法必學

《魷魚遊戲3》朴圭瑛曬內衣照、秀超火辣纖腰！「泳裝當上衣」秒切換度假感、爆紅的「絲巾頭」心機綁法必學

而朴圭瑛的夏日私服穿搭更是女孩們降溫消暑的範本，結合休閒、優雅與度假感，多種風格通通駕馭，下面這幾套私服穿搭絕對值得筆記！

朴圭瑛夏日穿搭：POLO衫運動套裝＋膝上襪，Y2K學院風

女神朴圭瑛這套寶寶藍POLO衫、同色系短褲，一身粉嫩嫩卻不甜膩的小清新，視覺好降溫，而酷帥表情，展現反差魅力太喜歡了！搭配膝上襪與德訓鞋，就是迷人的復古Y2K學院風。而且膝上襪讓腿看起來更修長，薄底鞋則時髦有型，實用與風格滿分。

《魷魚遊戲3》朴圭瑛曬內衣照、秀超火辣纖腰！「泳裝當上衣」秒切換度假感、爆紅的「絲巾頭」心機綁法必學

朴圭瑛夏日穿搭：黑色洋裝＋馬卡龍包，釋出優雅甜辣感

朴圭瑛這套造型滿滿的優雅高級感！斜肩修身皺褶黑洋裝，一出場就像在走紅毯、搭配黑色透膚絲襪讓整體氛圍瞬間升溫，尖頭高跟鞋則讓腿無限修長，優雅得剛剛好，辣得毫不費力。最畫龍點睛的就是那顆GUCCI GG Marmont嫩紫色鏈帶包，夢幻馬卡龍色衝撞全黑造型，神秘中帶點調皮。

《魷魚遊戲3》朴圭瑛曬內衣照、秀超火辣纖腰！「泳裝當上衣」秒切換度假感、爆紅的「絲巾頭」心機綁法必學

朴圭瑛夏日穿搭：泳衣當上衣＋牛仔短褲，性感度假風

渡假系辣妹穿搭範本、清涼不失質感！朴圭瑛把紫色深V印花泳衣當上衣穿，把海島風情穿進城市日常的最佳示範，深V剪裁大方展現鎖骨與肩線，辣得有態度、性感不會太用力。下身搭配高腰牛仔短褲，腰線一拉高，腿長指數直接飆破天花板，頭戴棒球帽，瞬間加分一點「酷女孩」的率性風格，踩上一雙隨興拖鞋，看似隨便但其實經過精算的時髦懶人穿搭。

《魷魚遊戲3》朴圭瑛曬內衣照、秀超火辣纖腰！「泳裝當上衣」秒切換度假感、爆紅的「絲巾頭」心機綁法必學

朴圭瑛夏日穿搭：短版棉T＋高腰褲，休閒鬆弛感十足

朴圭瑛最常被街拍捕捉的風格，就是把「短版棉T＋高腰運動棉褲或牛仔褲」當制服在穿，簡單有型的最佳組合！短版T恤露出一截腰身，小面積肌膚見光立刻顯瘦3公斤，不用刻意也能辣的輕鬆感；高腰褲無論是柔軟的棉質運動長褲、還是丹寧牛仔褲，都把比例拉到極限，腰細腿長不請自來，尤其是棉質運動褲，走路帶風還自帶韓系chill感。

《魷魚遊戲3》朴圭瑛曬內衣照、秀超火辣纖腰！「泳裝當上衣」秒切換度假感、爆紅的「絲巾頭」心機綁法必學

《魷魚遊戲3》朴圭瑛曬內衣照、秀超火辣纖腰！「泳裝當上衣」秒切換度假感、爆紅的「絲巾頭」心機綁法必學

朴圭瑛夏日穿搭：絲巾綁頭＋繞頸背心，回頭率拉滿格

朴圭瑛靠一條絲巾綁頭成功把回頭率拉滿格，配上一件繞頸背心，整個氛圍直接切換成俏皮慵懶的氣場！絲巾綁法可不隨便，而是剛剛好露出瀏海、包住後腦勺的復古綁髮法，一秒變身50年代經典女伶，絲巾圖騰不會太花卻夠搶眼，這就是魔鬼藏在細節裡，繞頸背心自帶小性感，配上絲巾後形成完美平衡，下半身隨性搭件高腰長褲，街拍感十足。

《魷魚遊戲3》朴圭瑛曬內衣照、秀超火辣纖腰！「泳裝當上衣」秒切換度假感、爆紅的「絲巾頭」心機綁法必學

延伸閱讀
她生完小孩想回職場　遭老公和婆婆堅決反對：一次給1千花就夠了
爸媽要出30萬聘金卻反悔！他傻眼「要什麼面子」　岳父母怒：想辦婚禮又想省
原始連結

關鍵字：

周刊王, 魷魚遊戲3, 朴圭瑛, 穿搭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【我他X穿的是Dior】林千又洗頭爭議怒飆粗口畫面曝光 #林千又

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

最容易精神出軌星座Top3　雙子聊著聊著就容易產生好感

最容易精神出軌星座Top3　雙子聊著聊著就容易產生好感

小蘇打超狂5妙用！衣服發黃、油煙水垢都搞定　還自然溫和不傷手

小蘇打超狂5妙用！衣服發黃、油煙水垢都搞定　還自然溫和不傷手

5個越來越窮的生活習慣　勿小看「複利效應」的巨大差距

5個越來越窮的生活習慣　勿小看「複利效應」的巨大差距

夏天短髮髮型推薦！宋慧喬、趙露思親身示範　清爽減齡還顯臉小 星巴克今起連兩天「大杯以上買一送一」　迎接下半年免費一杯喝起來 即使不完美也先開始！「4個方法」教你克服拖延症 IKEA秒殺復古旋轉椅還特價你信嗎？　超可愛蘑菇燈399就買得到 營養師曝吃地瓜好處　「冰過再吃」更有助減脂瘦身 太陽太毒別出門！5 種宅室內也很快樂的避暑提案 青森蘋果入菜、手做絕美葫蘆燈　住星野「奧入瀨溪流飯店」被綠意包圍太療癒

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面