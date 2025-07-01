《魷魚3》朴圭瑛CK內衣照秀超火辣纖腰　「泳裝當上衣」秒切換度假感

▲朴圭瑛辣曬Calvin Klein內衣照。（圖／朴圭瑛IG，下同）

圖文／CTWANT

《魷魚遊戲》第三季開播，飾演脫北者姜霞的朴圭瑛霸氣回歸，角色依舊冷靜、堅韌，當然要追劇起來。但朴圭瑛可不只有演技讓人驚艷，最近更在社群上曬出一系列Calvin Klein內衣照，秀出超火辣纖腰、迷人腰線性感炸裂，將運動與時髦風格完美結合，每一套都超心動啊！

而朴圭瑛的夏日私服穿搭更是女孩們降溫消暑的範本，結合休閒、優雅與度假感，多種風格通通駕馭，下面這幾套私服穿搭絕對值得筆記！

朴圭瑛夏日穿搭：POLO衫運動套裝＋膝上襪，Y2K學院風

女神朴圭瑛這套寶寶藍POLO衫、同色系短褲，一身粉嫩嫩卻不甜膩的小清新，視覺好降溫，而酷帥表情，展現反差魅力太喜歡了！搭配膝上襪與德訓鞋，就是迷人的復古Y2K學院風。而且膝上襪讓腿看起來更修長，薄底鞋則時髦有型，實用與風格滿分。

朴圭瑛夏日穿搭：黑色洋裝＋馬卡龍包，釋出優雅甜辣感

朴圭瑛這套造型滿滿的優雅高級感！斜肩修身皺褶黑洋裝，一出場就像在走紅毯、搭配黑色透膚絲襪讓整體氛圍瞬間升溫，尖頭高跟鞋則讓腿無限修長，優雅得剛剛好，辣得毫不費力。最畫龍點睛的就是那顆GUCCI GG Marmont嫩紫色鏈帶包，夢幻馬卡龍色衝撞全黑造型，神秘中帶點調皮。

朴圭瑛夏日穿搭：泳衣當上衣＋牛仔短褲，性感度假風

渡假系辣妹穿搭範本、清涼不失質感！朴圭瑛把紫色深V印花泳衣當上衣穿，把海島風情穿進城市日常的最佳示範，深V剪裁大方展現鎖骨與肩線，辣得有態度、性感不會太用力。下身搭配高腰牛仔短褲，腰線一拉高，腿長指數直接飆破天花板，頭戴棒球帽，瞬間加分一點「酷女孩」的率性風格，踩上一雙隨興拖鞋，看似隨便但其實經過精算的時髦懶人穿搭。

朴圭瑛夏日穿搭：短版棉T＋高腰褲，休閒鬆弛感十足

朴圭瑛最常被街拍捕捉的風格，就是把「短版棉T＋高腰運動棉褲或牛仔褲」當制服在穿，簡單有型的最佳組合！短版T恤露出一截腰身，小面積肌膚見光立刻顯瘦3公斤，不用刻意也能辣的輕鬆感；高腰褲無論是柔軟的棉質運動長褲、還是丹寧牛仔褲，都把比例拉到極限，腰細腿長不請自來，尤其是棉質運動褲，走路帶風還自帶韓系chill感。

朴圭瑛夏日穿搭：絲巾綁頭＋繞頸背心，回頭率拉滿格

朴圭瑛靠一條絲巾綁頭成功把回頭率拉滿格，配上一件繞頸背心，整個氛圍直接切換成俏皮慵懶的氣場！絲巾綁法可不隨便，而是剛剛好露出瀏海、包住後腦勺的復古綁髮法，一秒變身50年代經典女伶，絲巾圖騰不會太花卻夠搶眼，這就是魔鬼藏在細節裡，繞頸背心自帶小性感，配上絲巾後形成完美平衡，下半身隨性搭件高腰長褲，街拍感十足。

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