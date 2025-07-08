開架美妝最強新品！莫莉愛用「氣色小麥棒」懶人福音、涼感防曬必囤貨

▲開架美妝新品列入回購清單。（圖／取自莫莉IG、ayaprile IG）

圖文／CTWANT

這波開架新品根本美到不講理，不但通通話題度破表，還讓人用過直接列入回購清單，趕緊一起來看哪幾款是你夏妝清單上必收的爆款新星！

甜甜可愛也能很有力！FreshO2《Sugar Cube Family》再升級，甜感女孩請出列

從彩妝控口耳相傳的潤唇棒紅到社群熱搜，FreshO2這回直接讓人氣系列《Sugar Cube Family方糖家族》大升級！找來時尚女神莫莉擔任品牌首位代言人，以健康小麥膚展演”糖”感妝容，證明「甜」不只是可愛，也可以很有力量。

▲FreshO2方糖家族首位代言人莫莉的形象大片，每張都甜的好有力量！（圖／品牌提供）



這系列從外型到機能都滿滿驚喜，小編私心最愛的是「氣色小麥棒」和「膨膨多用小蜜串」，通勤掛包包、補妝超方便，唇頰眼一支搞定，根本是懶人福音；還有「超補水小方糖」的pH感應潤色＋雙色玩法，讓你隨手一抹就從素顏女變氣色女王！更棒的是聽說接下來10月還要推莫莉限定色？期待會有時尚感爆棚的作品，粉絲們準備搶起來。

▲FreshO2氣色小麥棒／399元，號稱懶人必備的光彩神器，為看起來肌渴無光的肌膚也能瞬間能量補給。（圖／品牌提供）

▲FreshO2膨膨多用小蜜串／399元，獨特鑰匙圈外型，隨手掛包包、手機，隨時隨地補妝超方便。（圖／品牌提供）

▲FreshO2超補水小方糖／380元～420元，自然潤色、強力保濕一次到位。（圖／品牌提供）

熱浪來襲怎麼辦？許光漢掛保證的ALLIE防曬，一抹清爽超有感

極端氣候讓防曬不只是選項，是夏日生存技能！今年ALLIE請出男神許光漢，再次推薦他的真愛款「持采UV高效防曬水凝乳」與「持采舒爽柔肌UV高效防曬水凝乳」，這兩款不只SPF50+、PA++++高係數，還主打「水感不黏膩」、「抗摩擦」與「8小時控油」、「海洋友善配方」，尤其舒爽款那個薄荷清涼感＋綠茶檸檬香，連許光漢自己都說是「怕熱星人必備」，會讓他涼到忘記自己有擦防曬。

▲許光漢大力推薦的ALLIE持采UV高效防曬水凝乳、持采舒爽柔肌UV高效防曬水凝乳，真的每到夏天必囤貨！（圖／品牌提供）

想變身高冷貓系美人？戀愛魔鏡ＸChocomoo聯名組太殺太圈粉！

日系潮妹快看這邊！戀愛魔鏡聯手日本人氣藝術家Chocomoo推出「Don’t touch君聯名組」， 經典「魔束師捲捲翹睫毛膏」主打持久不暈、不結塊，搭配「控制狂防暈眼線液EX」0.02mm超細筆尖，勾勒出微挑眼尾，瞬間拉長眼型超顯魅力，不只有限定包裝，還附贈Chocomoo聯名折疊鏡，根本潮妹隨身法寶！約會妝、閨蜜聚、自拍都超加分。

▲戀愛魔鏡魔束師Chocomoo聯名組／419元、控制狂Chocomoo聯名組／319元。（圖／品牌提供）

延伸閱讀

▸ 日粗心男「5合電鍋」倒進7杯米 打開「災難現場」讓網友笑瘋：原來是壓力鍋煮法

▸ 鄧佳華交模特兒女友 他希望結婚生小孩！女方身分曝光了

▸ 原始連結