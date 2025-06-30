改善頭皮屑有辦法！改變飲食超有感　甜食炸物盡量少碰

記者曾怡嘉／台北報導 圖／Unsplash

你也有頭皮屑的困擾嗎？想要改善頭皮屑，除了選擇適合的洗髮產品與保持頭皮清潔，從飲食著手也非常重要，因為營養不良或油脂分泌失衡都可能導致頭皮屑過多。以下是幾個改善頭皮屑的飲食建議一次瞭解。

#補充維生素B群

維生素B6、B12 與生物素（B7）對皮膚與頭皮健康很重要，缺乏可能導致乾燥或發炎性頭皮屑。推薦全穀類（如糙米、燕麥）、蛋、深綠色蔬菜、酪梨、香蕉、雞肉。

#攝取足夠Omega-3脂肪酸

Omega-3有助於抗發炎並平衡皮脂分泌，降低頭皮乾癢與皮屑產生。推薦攝取鮭魚、鯖魚、亞麻仁籽、核桃、奇亞籽。

#多吃鋅含量高的食物

鋅能抑制皮屑芽孢菌（頭皮屑元凶之一）的增生，並促進皮膚修復，建議補充南瓜子、牡蠣、豆類、全麥、牛肉。

#增加抗氧化食物攝取

維生素A、C、E能幫助減少頭皮氧化壓力，保護頭皮屏障。建議補充胡蘿蔔、番茄、藍莓、菠菜、堅果類。

#減少高糖與油炸食物

過多的糖分與飽和脂肪容易促進皮脂分泌與發炎反應，讓頭皮屑惡化。建議少碰含糖飲料、炸雞、洋芋片、蛋糕、精製白麵包。

#補充水分

頭皮乾燥也會導致皮屑，因此每天喝足水，幫助維持皮膚含水量。