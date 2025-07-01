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Stray Kids李旻浩升格Gucci代言人超狂！連換3造型帥照曝光

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記者鮑璿安／綜合報導

Gucci 正式宣布全球人氣男子音樂組合 Stray Kids 成員——李旻浩（Lee Know），加入品牌代言人行列！這位擁有精湛舞台魅力與全方位藝術實力的韓流代表人物，以其天生的時尚敏銳度，為 Gucci 品牌注入嶄新活力。同時也釋出了形象照，讓人感受到男神魅力。

▲Stray Kids李旻浩升格Gucci代言人 。（圖／品牌提供）

▲Stray Kids李旻浩升格Gucci代言人 。（圖／品牌提供）

▲Stray Kids李旻浩升格Gucci代言人 。（圖／品牌提供）

▲Stray Kids李旻浩升格Gucci代言人 。（圖／品牌提供）

在最新釋出的形象照中，李旻浩一身簡約黑色套裝登場，搭配同色調皮靴與俐落髮型，展現他低調卻不失氣場的時尚態度。自2018年以Stray Kids出道以來，李旻浩在表演、詞曲創作、時尚等多個領域展現出耀眼實力。他不僅受邀參加 Gucci 於倫敦舉辦的2025早春大秀，更在各大國際時尚版面上屢屢亮相，逐步鞏固其時尚偶像地位。

Gucci 表示，李旻浩的藝術精神與個性魅力，完美契合品牌所追求的創意與當代精神。對於此次合作，李旻浩表示：「我認為 Gucci 是一個能透過傳承與當代創意跨越過去與現在的品牌。能與 Gucci 一同邁向未來，是我深感榮幸的事。」

最近韓團Stray Kids成員金昇玟（Seungmin）則是正式加入 Burberry 家族！成為品牌最新全球大使，並亮相於最新發布的夏日盛典形象視覺，他以清新自然的風格演繹標誌性的風衣單品，難掩9頭身比例，展現有別於舞台造型的紳士氣場。

▲▼Stray Kids 成員金昇玟（Seungmin 。（圖／品牌提供）

▲▼Stray Kids 成員金昇玟（Seungmin 。（圖／品牌提供）

▲▼Stray Kids 成員金昇玟（Seungmin 。（圖／品牌提供）

▲Stray Kids 成員金昇玟。（圖／品牌提供）

關鍵字：

時尚, 韓流, Gucci, StrayKids, 李旻浩

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