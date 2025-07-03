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婚姻能長久的3大星座組合！TOP 1簡直心有靈犀　願意包容、支持對方

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記者李薇／台北報導　圖／jtbcdrama IG

婚姻是否能夠長久，除了靠經營，更講究兩個人的性格是否互補、價值觀是否契合，從星座角度來看，以下三大星座組合被認為最有機會攜手走過歲月，彼此相互扶持，擁有穩定長遠的婚姻生活，愛情不僅不會被時間沖淡，反而愈來愈甜蜜。

星座,占卜,愛情,戀愛,婚姻。（圖／IG）

TOP 3：金牛座 ＋ 巨蟹座

金牛與巨蟹都是非常重視「安全感」與「家的歸屬」的星座，兩人個性雖然一個偏實際穩重、一個感性細膩，但恰好形成互補。金牛座務實可靠，願意為生活打拼，給予對方穩定感；而巨蟹座溫柔體貼，善於營造溫暖的家庭氛圍，兩人對未來的期待一致，都重視感情的長期經營，願意一步一腳印地累積彼此的信任與默契，因此這對組合常常是攜手白頭的典型。

TOP 2：處女座 ＋ 魔羯座

這是12星座中最務實且有責任感的黃金拍檔，兩人都講求紀律、規劃與腳踏實地，對待感情也一樣不輕易許諾，但一旦認定彼此，就會全心投入。處女座細心、善於觀察對方的需求，魔羯座則有強烈的責任感與穩定性，雙方彼此欣賞對方認真的態度，會一起為共同目標努力，彼此是伴侶更是夥伴，這樣的組合即使生活中缺乏驚天動地的浪漫，卻能靠著實際的行動與細水長流的默契，讓感情歷久彌堅。

星座,占卜,愛情,戀愛,婚姻。（圖／IG）

TOP 1：雙魚座 ＋ 天蠍座

雙魚與天蠍的組合堪稱靈魂伴侶代表，兩人都是水象星座，情感豐富、直覺敏銳，最難得的是，他們能真正理解彼此內心深處的需求。雙魚座浪漫溫柔，善解人意，天蠍座專情深沉，願意全心全意守護對方，兩人在一起，容易產生強烈的心靈連結，無論是喜悅或低潮時刻，彼此都願意給予最深層的支持與包容，雖然感情中偶有小劇場，但正因為雙方都懂得深入溝通與包容，才能讓愛情歷經時間考驗後，依舊緊密如初。

關鍵字：

星座, 占卜, 愛情, 戀愛, 婚姻

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