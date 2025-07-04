坂口健太郎現身台北街頭機車照帥翻！曝出道前「從未想過成為名人」

記者鮑璿安／綜合報導

日星坂口健太郎19歲時成為雜誌專屬模特兒，並轉往演員發展獲得高人氣，也擁有鹽系男神封號，近日他成為VOGUE TAIWAN 七月號的封面人物，難得在台北城市巷弄之間留下帥氣身影，坂口健太郎穿著拉鏈運動服外套靠坐在機車上，在充滿年代感的老宅街頭上演十足的「台灣感性」。





▲坂口健太郎成為VOGUE TAIWAN 七月號的封面人物 。（圖／VOGUE雜誌提供）

在這次拍攝中，坂口健太郎頂著一頭亮眼金髮，換上Prada刷舊牛仔夾克搭配上棉質上衣，詮釋一系列簡單而精緻的造型，彷佛和剛出道時一樣單純清澈。在受訪中他坦言，「自己從未想過成為名人，「在出道前，我只是個普通的大學生。每天過著上課、打工、跟朋友見面、回家的平凡生活。當時的我不確定自己未來的夢想，也沒有想過從事什麼工作，可以說是正處在一段『摸索著自己究竟可以做些什麼』的時期。」





▲坂口健太郎提到在很愛自己、身心靈都有餘裕的情況下，才能去對別人好 。（圖／VOGUE雜誌提供）

如今在事業上升期的他，會有想改變的事情嗎？「如果能回到過去，我確實有想要改變的事情。不過，與其說是想對過去的自己說些什麼，我反而更常想著：『如果當時有對那個人說出口就好了。』我不太會想要修正過去的失敗，也不會覺得如果當時做了別的選擇會更好。過去的我就是過去的我，哪怕曾經失敗，也希望他能保持快樂地活下去。」

如何把自己身心兼顧好，他說：「要先讓自己過得開心，生活得很好，在很愛自己、身心靈都有餘裕的情況下，才能去對別人好，也才能理解到真正的溫柔是什麼。」但究竟該如何落實「愛自己」這件事呢？坂口陷入沈思說：「這答案可能會有點矛盾，但我覺得，感謝自己對於他人的需要，其實就是愛自己，只要能仔細地做好這點，就會讓我覺得自己內心對『愛』的包容力也跟著變大了。」