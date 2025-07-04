今夏熱門編織包盤點！Prada多色鉤織袋、Gucci GG Marmont草編洋溢高質感

記者鮑璿安／綜合報導

每到夏季時刻，多家精品品牌紛紛以鉤織、拉菲草與藤編等天然輕盈材質重新詮釋經典設計，為包袋注入滿滿夏日氣息，讓時尚迷們無論在城市或海邊都能呈現專屬風格，視覺上也格外消暑愜意，以下就揭曉今夏矚目編織包袋款式，看看哪一顆是你的心儀之選？

Gucci GG Marmont編織肩背包





▲GUCCI 近日發表LIDO 夏日度假系列最新形象廣告。（圖／品牌提供）





▲Gucci編織托特包、編織水桶包、 GG Marmont 肩背包。（圖／品牌提供）



Gucci以一貫優雅復古美學為底蘊，為招牌包款換上清新夏裝。人氣GG Marmont肩背包結合焦糖皮革與細緻編織，呼應1970年代的品牌語彙，金屬GG扣飾更添經典味。品牌同時也推出編織版本的迷你水桶包與托特包，輕盈自然、造型百搭，完美詮釋義式度假風。

Prada鉤織與藤編包





▲Prada以藤織、仿拉菲草鉤織等輕盈的材質，運用在各式包款上 。（圖／品牌提供）





▲Prada化身夏日調色盤，以粉紅、青草綠、天空藍與豔陽橘等繽紛色彩打造出一系列鉤織與藤編單品 。（圖／品牌提供）



Prada化身夏日調色盤，以粉紅、青草綠、天空藍與豔陽橘等繽紛色彩打造出一系列鉤織與藤編單品，從實用大容量提包到療癒系流蘇小包，一針一線編織出浪漫格調。其中熱賣的Aimée包款也換上鉤織新裝，融入仿拉菲草材質與皮革拼接，顯得更具層次感。不容錯過的還有藤織亞麻混紡肩背包與木質提把鉤織提包，異材質交融出獨特造型語彙，讓每一只包不只是配件，更是藝術與實用兼具的時尚作品。

FENDI經典包款Peekaboo Soft、Baguette換上拉菲草材質

▲FENDI終於推出2025夏季限定系列，為品牌一系列經典包款Peekaboo Soft、Baguette、Mamma Baguette等換上拉菲草材質 。（圖／品牌提供）

源自天然的拉菲草除了象徵夏日潮流，亦兼具多功能性和持久耐用的特質，FENDI通過特殊工藝處理，確保其持久耐用性並歷久彌新，以不同的工藝探索其變化的各種可能性。此次拉菲草系列集結了許多品牌經典的包款，除了當家 Peekaboo Soft、迷你Peekaboo、Baguette、Mamma Baguette，而大家比較陌生的新款托特包、Mon Trésor、Roll Bag也在其中。

TOD’S淺藍色迷你拉菲草手提斜背包





▲淺藍色迷你拉菲草手提斜背包。（圖／品牌提供）



一向給人優雅義式美學印象的TOD’S，淺藍色迷你拉菲草手提斜背包成為人氣選項，以天然拉菲草手工鉤織而成，呼應夏日海岸氛圍，清爽的淺藍色調如同藍天碧海，包身以寬鬆編織創造輕盈外型，手柄則採緊密編織提升耐用度，正中央嵌有壓印品牌經典Blasone皮革徽章，低調中彰顯品牌標誌。

Chloé全新 Summer Banana草編托特包





▲坐穩草編排行榜行之有年的Chloé，帶來全新 Summer Banana草編托特包 。（圖／品牌提供）

坐穩草編排行榜行之有年的Chloé，帶來全新 Summer Banana草編托特包，結合托特包的大容量特質以及夏日草編元素，打造出寬敞時髦包袋，而顯眼的手寫Chloé logo貫穿設計主軸，靈感源自1978年由老佛爺Karl Lagerfeld為品牌打造的腰帶，文字訴說著詩意以及女性形象。非常推薦裸粉色款式，如同被午後陽光曬出溫潤色澤，十分百搭高雅。同時，草編包也彰顯對女性賦權的承諾，再次攜手位於馬達加斯加、由女性主導的社會企業 Made For A Woman，透過層層交織的拉菲草與鏤空針繡工藝，凝聚著當地女性的巧手與心意。