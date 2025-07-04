社群壓力下的新商機！照相館變人設顧問所　一張照片打造全新形象

▲社群壓力下的新商機！照相館變人設顧問所，一張照片重構你的形象資產 。（圖／品牌提供）

記者王威智／採訪報導

在這個人手一機、處處是鏡頭的社群時代，你的「形象」早已不是選擇，而是標籤。在 LinkedIn 決定錄不錄取你，在 IG 影響粉絲認不認識你，在交友軟體上決定你是不是「值得右滑」。影像，成了身分的門面，也讓「照片焦慮」成為現代人心照不宣的默契。

你有多久沒踏進照相館了？

不說你可能不知道，傳統照相館正在悄悄退場。從婚紗到證件照、從底片到數位，攝影產業正經歷一次翻天覆地的重構。但真正加速變革的，不是技術，而是「焦慮」本身！擁有一張能說故事、能「說服世界你是誰」的照片，變成這個時代的基本需求。

▲ 傳統照相館擁擠又凌亂，新型態的卻是營造個人化尊榮服務，除了個人梳化間高隱密，休憩區也寬敞舒適 。（圖／記者王威智攝）

從崩盤到重構：傳統照相館退場，影像產業進化中

根據經濟部統計，台灣攝影業在 2007 年曾創下 105 億元年產值高峰，當時以婚紗攝影為主。但隨著少子化、不婚趨勢與手機攝影普及，2017 年產值驟降至 65 億元，平均年減 2.1%。傳統照相館面臨營收斷崖，制式流程與同質化服務已難吸引客戶，整體產業陷入低迷。

就在市場一片沉寂時，2017 年出現了破局者HOLO+FACE。這家韓式證件照品牌以「妝髮造型＋打光＋專業修圖」的一條龍模組化服務，迅速打入年輕世代與職場新鮮人市場，開啟照相館的品牌化時代，也讓「影像不只是影像」成為一種新信仰。

「影像焦慮」催生新市場：從拍照到導演你的人設

過去人們因要掏出身分證、健保卡照片不好看感到焦慮，如今真正撬動新一輪需求浪潮的，是社群平台與 AI 技術的結合。網紅經濟、履歷照片、交友頭像、品牌形象、個人企劃。影像已經不是紀錄，而是你想讓世界怎麼認識你的一種敘事策略。也因此，新型態的攝影工作室不再只拍照，而是進行個人品牌建構與人設導演。

有照相館嗅到產業型態缺口打造頂級人像攝影品牌，將過往要請專業攝影師，還要額外租專業攝影棚，再結合客製化形象規劃與打造，從妝容、服裝搭配提供方案。不論是年輕人想一圓星夢的專屬打造，還是求職者的專業形象搭配，或時下年輕人最流行的精品、時尚雜誌感照片，甚至是小資族不想花大錢拍傳統婚紗照，超唯美類婚紗、輕婚紗照都一站滿足。

▲▼攝影品牌客製化形象規劃與打造，從妝容、服裝搭配提供方案，超大衣帽間有專門造型顧問直接現場搭配給予建議。（圖／記者王威智攝）

相較過去動輒幾十萬的花費，以親民好入手的價格讓民眾體驗沉浸式五感設計、雙機位抓拍、導演式腳本規劃與造型企劃，現場如同拍一部專屬於你的微電影。從職場履歷、網紅企劃、精品感婚紗到個人雜誌封面感，VOIR 提供的是一種身份的精準建構。「現在的照片，不再只是記錄，而是你希望別人怎麼認識你的版本。」VOIR創辦人這樣說。

品牌主張「UNVEILING THE UNSEEN 揭開你從未見過的自己」，正回應了這世代對「被看見」的渴望與不安。

照相館的產業升級戰略

影像市場正從「工具型拍攝」轉向「敘事型體驗」。形象照不再只是工作需求，而是你在數位世界裡的「起點資產」。這類服務與社群文化深度綁定，帶動許多工作室從「照相館」進化為「形象實驗室」，不再是行銷口號，而是市場定位。

▲▼打造專業攝影棚，不論燈光、背景隨時切換，新型照相館用親民價格就能體驗劇本規劃、五感設計與雙機位微電影式拍攝。（圖／記者王威智攝）

公關教主于長君觀察指出，許多傳統照相館因應市場變化，紛紛選擇退休或轉型為手機列印、影印店等服務型態，但這些都無法滿足新時代消費者對「個人風格展現」的需求。她表示：「現在大家需要的，不只是照片，而是一套能從服裝、髮型、妝容到整體造型規劃的完整服務。」

她進一步說明，現代照相館早已不限於拍大頭照或證件照，更多人會為了參加派對、約會或重要活動，提前預約髮妝造型與專業拍攝服務。「從個人寫真、全家福、閨蜜照、情侶照，到畢業、生日、節日等主題紀念日，甚至寵物寫真，都是現在新型照相館的熱門服務項目。」

行銷專家徐力剛（Eric）分析，隨著社群媒體興起與社會節奏加快，「個人形象」已成為關鍵資產。從企業透過 Instagram、LinkedIn 等平台評估求職者氣質與形象，到社群審美驅動下的自我形象焦慮，妝容、穿搭、攝影甚至自介設計，皆成為打造個人品牌的核心。而這股趨勢也帶動整合型服務崛起，結合形象顧問、社群優化與職涯建議，未來若結合 AI 工具，將成為更高效、精準的個人品牌塑造方案。

數據回來了：從低谷翻轉的百億市場，政府助轉型

根據經濟部統計，攝影產業在疫情後出現回溫，尤其是企業形象照、品牌攝影、數位內容需求快速回升，帶動整體產值重返百億元水準。產業部也指出，未來將把這類融合設計、內容與品牌服務的影像產業納入文化創意政策扶植範疇，打造具有國際內容輸出潛力的台灣品牌。