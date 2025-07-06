fb ig video ETtoday search mobile

「最帥秘書」李浚赫現身信義化身黑馬王子！公開私下穿搭愛鞋

>

記者鮑璿安／綜合報導

演出韓劇《我的完美秘書》人氣創新高的41歲的男星李浚赫，6日在台舉辦粉絲見面會，昨5日特別搶先現身BELLAVITA 寶麗廣場為鞋履品牌Roger Vivier站台，現場畫面也曝光了，李浚赫以一身俐落黑色西裝現身，現場更吸引破百粉絲守候，只為見到男神一面。

▲▼李浚赫 。（圖／品牌提供）

▲▼李浚赫 。（圖／品牌提供）

▲李浚赫這次以紳士的西裝造型搭配Flowere Strass鑽釦別針現身，並示範了黑色絲絨方釦樂福鞋 。（圖／品牌提供）

李浚赫這次以紳士的西裝造型搭配Flowere Strass鑽釦別針現身，並示範了黑色絲絨方釦樂福鞋，沉穩氣質與品牌相得益彰。正逢品牌登台滿 15 週年，以及經典鞋款 Belle Vivier 問世 60 週年，李浚赫親自來台加持，他也提到自己對 Belle Vivier 經典方扣鞋愛不釋手，親自展示手中鞋款，透露日常穿搭非常看重鞋子的選擇。更難掩暖男特質，表示身旁有即將結婚的工作人員，有提到想要籐編包，很適合當結婚禮物，所以打算來逛逛。

▲▼李浚赫 。（圖／品牌提供）

▲▼李浚赫 。（圖／品牌提供）

▲▼李浚赫 。（圖／品牌提供）

▲Roger Vivier Viv Skate (台灣限定款)白色小牛皮石英灰扣休閒鞋；Roger Vivier Viv Skate (台灣限定款)白色小牛皮黑色方扣白鑽休閒鞋 。（圖／品牌提供）

Belle Vivier 鞋款自 1965 年問世以來，憑藉標誌性方扣設計與Catherine Deneuve在電影《白日美人》中穿搭走紅，成為時尚圈不敗經典。品牌本季為紀念其60週年，以絲緞、納帕皮革結合Pilgrim 鑽扣等材質與細節重塑傳奇，推出多款瑪莉珍與後拉帶新作，細緻又奢華。除經典高跟鞋外，品牌也推出15週年台灣限定 Viv’ Skate 小白鞋系列，三款設計呼應都會時尚與女性柔韌之美，展現休閒鞋的高級面貌。從鑽扣厚底鞋到摩卡棕同色扣版本，每一雙都兼顧舒適與造型，讓優雅不再侷限於正式場合，也能融入日常穿搭。

▲▼ TORY BURCH 。（圖／品牌提供）

▲▼ TORY BURCH 。（圖／品牌提供）

▲▼ TORY BURCH 。（圖／品牌提供）

▲▼ TORY BURCH 。（圖／品牌提供）

▲南韓女子組合「i-dle」成員宋雨琦是名副其實的時尚寵兒，最近登上 Tory Burch 2025 早秋形象大片 。（圖／品牌提供）

同時，南韓女子組合「i-dle」成員宋雨琦是名副其實的時尚寵兒，最近更登上 Tory Burch 2025 早秋形象大片，一次詮釋多顆代表性新作，畫面中搭配 Kira 系列黑色納帕皮革雙肩背包與同款面料涼鞋，展現都會女孩的俐落與摩登。包款以菱格紋縫線與金屬品牌標誌為亮點，為整體造型注入不拘一格的現代感。另一組戶外拍攝畫面則轉為溫柔調性，宋雨琦身著棕紅色印花綁帶洋裝，搭配米色 T Monogram 後背包，倚坐在草地上營造慵懶愜意的氛圍，這款水桶形輪廓的後背包以細膩壓花皮革打造，配有提把與可拆斜背帶，洋溢復古魅力。

關鍵字：

李浚赫, RogerVivier, BelleVivier, 台灣, 鞋款

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【分開就破防】一聽要回嬰兒室...寶寶秒變臉嚇出小皺紋

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

失智年紀再下修！營養師：5大「傷腦食物」少吃為妙

失智年紀再下修！營養師：5大「傷腦食物」少吃為妙

Z世代流行「微退休」　一眼望到頭的人生早已不是追求目標

Z世代流行「微退休」　一眼望到頭的人生早已不是追求目標

麻辣控洗版！「麻辣鍋牛肉麵」成新一代寶藏泡麵　3個月賣破35萬碗

麻辣控洗版！「麻辣鍋牛肉麵」成新一代寶藏泡麵　3個月賣破35萬碗

出國旅遊神隊友高顏值行李箱！質感玫瑰木色、葡萄紫紅美到想打包 IKEA絕版品出清史上最低 3 折起　「9元超好用單品」每家都用得到 婚姻能長久的3大星座組合！TOP 1簡直心有靈犀　願意包容、支持對方 「職場扮豬吃老虎」星座Top 3 ！第一名看似無害其實背後放冷箭 最貪心星座Top 3 ！第一名的需求是無底洞　想成為目光焦點 5個越來越窮的生活習慣　勿小看「複利效應」的巨大差距 常覺得沒有衣服穿？4種類型單品一定要趕快斷捨離

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面