「最帥秘書」李浚赫現身信義化身黑馬王子！公開私下穿搭愛鞋

記者鮑璿安／綜合報導

演出韓劇《我的完美秘書》人氣創新高的41歲的男星李浚赫，6日在台舉辦粉絲見面會，昨5日特別搶先現身BELLAVITA 寶麗廣場為鞋履品牌Roger Vivier站台，現場畫面也曝光了，李浚赫以一身俐落黑色西裝現身，現場更吸引破百粉絲守候，只為見到男神一面。





▲李浚赫這次以紳士的西裝造型搭配Flowere Strass鑽釦別針現身，並示範了黑色絲絨方釦樂福鞋 。（圖／品牌提供）

李浚赫這次以紳士的西裝造型搭配Flowere Strass鑽釦別針現身，並示範了黑色絲絨方釦樂福鞋，沉穩氣質與品牌相得益彰。正逢品牌登台滿 15 週年，以及經典鞋款 Belle Vivier 問世 60 週年，李浚赫親自來台加持，他也提到自己對 Belle Vivier 經典方扣鞋愛不釋手，親自展示手中鞋款，透露日常穿搭非常看重鞋子的選擇。更難掩暖男特質，表示身旁有即將結婚的工作人員，有提到想要籐編包，很適合當結婚禮物，所以打算來逛逛。





▲Roger Vivier Viv Skate (台灣限定款)白色小牛皮石英灰扣休閒鞋；Roger Vivier Viv Skate (台灣限定款)白色小牛皮黑色方扣白鑽休閒鞋 。（圖／品牌提供）

Belle Vivier 鞋款自 1965 年問世以來，憑藉標誌性方扣設計與Catherine Deneuve在電影《白日美人》中穿搭走紅，成為時尚圈不敗經典。品牌本季為紀念其60週年，以絲緞、納帕皮革結合Pilgrim 鑽扣等材質與細節重塑傳奇，推出多款瑪莉珍與後拉帶新作，細緻又奢華。除經典高跟鞋外，品牌也推出15週年台灣限定 Viv’ Skate 小白鞋系列，三款設計呼應都會時尚與女性柔韌之美，展現休閒鞋的高級面貌。從鑽扣厚底鞋到摩卡棕同色扣版本，每一雙都兼顧舒適與造型，讓優雅不再侷限於正式場合，也能融入日常穿搭。





▲南韓女子組合「i-dle」成員宋雨琦是名副其實的時尚寵兒，最近登上 Tory Burch 2025 早秋形象大片 。（圖／品牌提供）

同時，南韓女子組合「i-dle」成員宋雨琦是名副其實的時尚寵兒，最近更登上 Tory Burch 2025 早秋形象大片，一次詮釋多顆代表性新作，畫面中搭配 Kira 系列黑色納帕皮革雙肩背包與同款面料涼鞋，展現都會女孩的俐落與摩登。包款以菱格紋縫線與金屬品牌標誌為亮點，為整體造型注入不拘一格的現代感。另一組戶外拍攝畫面則轉為溫柔調性，宋雨琦身著棕紅色印花綁帶洋裝，搭配米色 T Monogram 後背包，倚坐在草地上營造慵懶愜意的氛圍，這款水桶形輪廓的後背包以細膩壓花皮革打造，配有提把與可拆斜背帶，洋溢復古魅力。