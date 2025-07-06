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UNIQLO今夏UT聯名懶人包！ 超萌吉伊卡哇、吉卜力經典款式想包色處理

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記者鮑璿安／綜合報導

UNIQLO今夏聯名UT系列全面出擊，集結日本人氣動漫與經典角色IP，包括《鬼滅之刃》、《ONE PIECE》、《CHIIKAWA 吉伊卡哇》、吉卜力工作室與漫畫家矢澤愛等跨世代話題作，將動漫文化與日常穿搭完美結合，掀起一波盛夏動漫時尚熱潮，百元親民價格就能擁有人氣穿搭。

▲UNIQLO今夏UT聯名懶人包 。（圖／品牌官網）

▲UNIQLO今夏UT聯名懶人包 。（圖／品牌官網）

▲UNIQLO今夏UT聯名懶人包 。（圖／品牌官網）

▲UNIQLO今夏UT聯名懶人包 。（圖／品牌官網）

率先登場的是配合劇場版上映的《鬼滅之刃》UT系列，圍繞炭治郎、禰豆子以及九柱等人氣角色打造四款短袖T恤，印花圖騰呈現劇中經典瞬間，搭配寬鬆輪廓與中性色調，男女皆宜，輕鬆穿出個性態度。UNIQLO更特別推出購買即贈劇場版早場優惠券的限定活動，讓粉絲穿上喜愛角色的同時，也能搶先觀賞最新篇章。

緊接登場的《ONE PIECE 蛋頭島篇》UT系列則將草帽海賊團的嶄新冒險故事轉化為時尚語言，四款設計以角色剪影與航海意象為靈感，預計於7月18日正式開賣，勢必再度掀起排隊熱潮。漫畫迷則可期待矢澤愛40週年紀念聯名系列，本次UNIQLO精選其四部代表作：《我不是天使》、《芳鄰物語》、《天國之吻》與《NANA》，推出五款T恤設計，透過角色輪廓與台詞語錄，重現90年代少女漫畫經典，從視覺風格到情感記憶，滿溢青春與懷舊氛圍。

▲UNIQLO今夏UT聯名懶人包 。（圖／品牌官網）

▲UNIQLO今夏UT聯名懶人包 。（圖／品牌官網）

▲《CHIIKAWA 吉伊卡哇》本次與UNIQLO合作，推出充滿生活感的聯名UT 。（圖／品牌官網）

▲UNIQLO今夏UT聯名懶人包 。（圖／品牌官網）

▲UNIQLO今夏UT聯名懶人包 。（圖／品牌官網）

▲UNIQLO與吉卜力工作室共同呈現的「My Dear UT」系列，攜手泰國藝術家Kanyada Phatan 。（圖／品牌官網）

療癒系人氣角色《CHIIKAWA 吉伊卡哇》本次與UNIQLO合作，推出充滿生活感的聯名UT，設計以角色日常為出發點，將買菜、奔跑等可愛動作轉化為圖像，四款成人女裝與四款童裝T恤搭配粉嫩色系與柔軟布料，為穿搭增添溫暖氣息。此外，UNIQLO與吉卜力工作室共同呈現的「My Dear UT」系列，攜手泰國藝術家Kanyada Phatan，將《霍爾的移動城堡》、《龍貓》、《魔女宅急便》等經典動畫場景印上T恤，以高還原度畫風喚起觀眾心中的童年回憶。

同場加映

▲▼ SATUR。（圖／品牌提供）

▲▼ SATUR。（圖／品牌提供）

▲韓新生代人氣演員朴圭瑛作為SATUR代言人。（圖／品牌提供）

▲▼ SATUR。（圖／品牌提供）

▲▼ SATUR。（圖／品牌提供）

朴圭瑛以精湛演技和空靈氣質深受粉絲喜愛，此次她身穿韓牌SATUR夏季新品T恤與百慕達短褲，以極簡色彩與親膚剪裁詮釋出悠然自在的生活風格。SATUR信義新店引進最新的2025年春夏新品，延續韓系Minimoral美學，以海洋藍、檸檬黃、薄荷綠等低飽和色系，搭配羅紋背心、泡泡紗襯衫、牛仔短褲與刺繡老帽，打造出適合亞洲人的質感日常穿搭。重點單品如「Satur Logo Voyage T-shirt」、「Gabon百慕達褲」等皆為韓星私服愛用款。當然也包含朴圭瑛示範的連身裙，打造經典款 Lawton 系列運動套裝的設計風格；還有各種Logo 印花T恤以及多款棒球帽都一應俱全。

關鍵字：

UNIQLO, 夏日, 聯名UT, 動漫, 人氣

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