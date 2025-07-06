fb ig video ETtoday search mobile

柯佳嬿Valentino薄紗成北影最美評審！陳柏霖極簡西裝搭香奈兒獅王胸針

>

記者鮑璿安／台北報導

第27屆台北電影節在昨5日落幕，眾星備受矚目的時尚造型方面依舊展現新意，以《鬼才之道》入圍最佳男主角的陳柏霖，展現獨特又沉穩的時尚態度，身穿午夜藍西裝帥出新高度，而柯佳嬿以一身 Valentino薄紗禮服成為最美評審。

▲▼ 北影時尚 。（圖／品牌提供）

▲▼ 北影時尚 。（圖／品牌提供）

▲以《鬼才之道》入圍北影最佳男主角的陳柏霖。（圖／品牌提供）

▲▼ 北影時尚 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒頂級珠寶 Souvenirs de Venise Lion 胸針 。（圖／品牌提供）

陳柏霖此次選穿巴黎設計師品牌 peter wu 2025 秋冬系列西裝，以午夜藍色系勾勒出典雅的現代輪廓，外套採小立領設計並搭配品牌標誌性的條紋面料，西裝長褲則以寬版剪裁呼應整體俐落線條，並以白色經典牛津襯衫襯托出極簡卻不失細節的穿搭精神。除了服裝上的選擇，陳柏霖的珠寶與腕錶配件更為造型加分，他佩戴香奈兒頂級珠寶 Souvenirs de Venise Lion 胸針，18K 白金與鑽石雕刻出威風凜凜的獅子圖騰，寓意勇氣與力量，也為整體造型注入一抹雋永的奢華氣息。

▲▼ 北影時尚 。（圖／品牌提供）

▲▼ 北影時尚 。（圖／品牌提供）

▲柯佳嬿以一襲 Valentino 2025 早秋系列的粉紅薄紗禮服搭配 Valentino Garavani 戒指現身典禮紅毯。（圖／品牌提供）

擔任本屆台北電影節評審的柯佳嬿，同時為 「最佳配樂」 及 「最佳男配角」 獎項頒獎人，以一襲 Valentino 2025 早秋系列的粉紅薄紗禮服搭配 Valentino Garavani 戒指現身典禮紅毯，蝴蝶結串珠點綴，華麗又靈動。細緻透光的材質在燈光下輕輕流轉光影，展現極致浪漫氛圍。

關鍵字：

時尚, 台北電影節, 陳柏霖, 柯佳嬿, 珠寶

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

遇到前男友會心軟嗎？絕對不會。

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

失智年紀再下修！營養師：5大「傷腦食物」少吃為妙

失智年紀再下修！營養師：5大「傷腦食物」少吃為妙

Z世代流行「微退休」　一眼望到頭的人生早已不是追求目標

Z世代流行「微退休」　一眼望到頭的人生早已不是追求目標

麻辣控洗版！「麻辣鍋牛肉麵」成新一代寶藏泡麵　3個月賣破35萬碗

麻辣控洗版！「麻辣鍋牛肉麵」成新一代寶藏泡麵　3個月賣破35萬碗

IKEA絕版品出清史上最低 3 折起　「9元超好用單品」每家都用得到 出國旅遊神隊友高顏值行李箱！質感玫瑰木色、葡萄紫紅美到想打包 「職場扮豬吃老虎」星座Top 3 ！第一名看似無害其實背後放冷箭 婚姻能長久的3大星座組合！TOP 1簡直心有靈犀　願意包容、支持對方 5個越來越窮的生活習慣　勿小看「複利效應」的巨大差距 最貪心星座Top 3 ！第一名的需求是無底洞　想成為目光焦點 常覺得沒有衣服穿？4種類型單品一定要趕快斷捨離

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面