柯佳嬿Valentino薄紗成北影最美評審！陳柏霖極簡西裝搭香奈兒獅王胸針

記者鮑璿安／台北報導

第27屆台北電影節在昨5日落幕，眾星備受矚目的時尚造型方面依舊展現新意，以《鬼才之道》入圍最佳男主角的陳柏霖，展現獨特又沉穩的時尚態度，身穿午夜藍西裝帥出新高度，而柯佳嬿以一身 Valentino薄紗禮服成為最美評審。





▲以《鬼才之道》入圍北影最佳男主角的陳柏霖。（圖／品牌提供）



▲香奈兒頂級珠寶 Souvenirs de Venise Lion 胸針 。（圖／品牌提供）

陳柏霖此次選穿巴黎設計師品牌 peter wu 2025 秋冬系列西裝，以午夜藍色系勾勒出典雅的現代輪廓，外套採小立領設計並搭配品牌標誌性的條紋面料，西裝長褲則以寬版剪裁呼應整體俐落線條，並以白色經典牛津襯衫襯托出極簡卻不失細節的穿搭精神。除了服裝上的選擇，陳柏霖的珠寶與腕錶配件更為造型加分，他佩戴香奈兒頂級珠寶 Souvenirs de Venise Lion 胸針，18K 白金與鑽石雕刻出威風凜凜的獅子圖騰，寓意勇氣與力量，也為整體造型注入一抹雋永的奢華氣息。





▲柯佳嬿以一襲 Valentino 2025 早秋系列的粉紅薄紗禮服搭配 Valentino Garavani 戒指現身典禮紅毯。（圖／品牌提供）

擔任本屆台北電影節評審的柯佳嬿，同時為 「最佳配樂」 及 「最佳男配角」 獎項頒獎人，以一襲 Valentino 2025 早秋系列的粉紅薄紗禮服搭配 Valentino Garavani 戒指現身典禮紅毯，蝴蝶結串珠點綴，華麗又靈動。細緻透光的材質在燈光下輕輕流轉光影，展現極致浪漫氛圍。