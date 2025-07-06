《不斷更新》中颱丹娜絲影響加大　15間百貨提前打烊

▲中颱丹娜絲來襲，包括SOGO高雄店與其他新光三越宣布提前打烊。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

颱風丹娜絲陸續增強為中颱，預計今7／6下午到明天清晨非常貼近西部陸地北上。中央氣象署下午2點30分更新海上陸上颱風警報，今晚南部、澎湖風雨也將增強，目前已有部分百貨公司包括新光三越、SOGO與遠百，以及南紡購物中心已宣布最早從下午4點半開始提前打烊，以維護消費者與員工安全。

中颱丹娜絲延台灣海峽持續北上，以貼近台灣路徑帶來風雨，昨6縣市包括嘉義縣市、台南、高雄、屏東、澎湖均宣布7／6放颱風假一天，百貨上午均正常營業，下午新光三越則宣布，嘉義以南共5家分店包括嘉義垂楊店、台南中山店、台南新天地、高雄左營店、高雄三多店，以及SKM Park Outlets 高雄草衙，營業時間至16：30提前打烊。

SOGO也發出公告，表示高雄店營業時間至16：30止；遠東百貨也對外宣布，高雄大遠百營業時間至16：30止，海底撈最後收客至16：30，遠百嘉義、台南大遠百營業時間至16：30止；Global Mall環球購物中心也宣布，南部兩店新左營車站及屏東市，營業時間至17：00止。大立、大統營業時間至16：30止

位於台南的南紡購物中心因應「丹娜絲颱風」來襲，7／6閉店時間調整為晚上7點半，威秀影城營業時間請以威秀官方網站公告為準。三井台南Outlet也宣布7／6提前至18時點閉店。

7／6營業時間異動百貨：

嘉義、台南

新光三越嘉義垂楊店 營業至下午4：30

遠百嘉義店 營業至下午4：30

新光三越台南中山店 營業至下午4：30

新光三越台南新天地 營業至下午4：30

台南大遠百 營業至下午4：30

南紡購物中心 營業至下午7：30

三井台南Outlet 營業至下午6：00

大立百貨 營業至下午4：30

大統五福店 營業至下午4：30



高雄、屏東

新光三越高雄三多店 營業至下午4：30

新光三越高雄左營店 營業至下午4：30

高雄大遠百 營業至下午4：30

SOGO高雄店 營業至下午4：30

Global Mall環球購物中心新左營車站 營業至下午6：00

Global Mall環球購物中心屏東店 營業至下午6：00