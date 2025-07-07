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噴上記得別搓揉！「4個方法」教你延長香水留香度　

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▲▼延長香水留香度。（圖／Unsplash）

▲延長香水留香度有技巧。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

悶熱高溫以及汗水，讓每個人的身上氣味備受考驗，想讓香水的香味更持久，噴灑香水有訣竅，其實只要掌握正確的使用方式和一些小技巧，就能延長香氣在肌膚上的停留時間，以下是4個實用的方法，趕快學起來！

#無香味乳液打底

當肌膚乾燥時不易鎖住香氣，建議噴香水前，先在肌膚上塗抹無香味的乳液或凡士林，可以幫助香水分子附著得更久，讓香氣慢慢釋放。

#香水噴在脈搏點

想讓香水更持久，就要噴在「脈搏點」，像是手腕內側、耳後、頸部、手肘內側等，這些地方血管接近皮膚表面，體溫較高，有助於香氣的擴散與持久。同時避免噴在頭髮或衣物上，可能會改變氣味或留下痕跡。

#不要揉搓香水

大部分的人噴完香水後會習慣性地搓手腕，這個動作其實會破壞香水的結構，使香味變調並加快揮發。正確的方法是自然讓香水在肌膚上乾燥，這樣能保留原始的前、中、後調層次。

#層層疊香法

建議搭配同系列的沐浴乳、身體乳與香水，進行所謂的「疊香」。這不但能讓香味更持久，還能營造更細緻有層次的香氛體驗。如果找不到同系列產品，也可選擇香氣相近的產品來搭配使用。

推薦單品

▲▼「4個方法」教你延長香水留香度　 。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 香奈兒嘉柏麗絲緞煥亮身體油，150ml，4,650元。

如絲緞般溫柔輕撫肌膚，留下香氣餘韻，注入深層保濕能量。與肌膚接觸後，隨即迸發四種白色花卉交織的經典香調，綻放貫穿香奈兒嘉柏麗香氛系列的芬芳氣息。

▲▼「4個方法」教你延長香水留香度　 。（圖／品牌提供）

▲EX NIHILO 純淨年代淡香精，100ml，9,800元。

西洋梨與無花果為主軸，前調中的乳香、粉紅胡椒與西洋梨開啟一段活潑多汁的喜悅，帶出奶香與明亮的氛圍；中調無花果和弦象徵法國文化中深具人氣的香材，融入綠意與細膩果香；最後以溫潤的澳大利亞檀木、東加豆與麝香收尾，

關鍵字：

香水, 香味, 持久, 小技巧, 推薦

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