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清熱利濕食物多吃！「小暑養生」方法一次學會

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▲▼「小暑養生」方法一次學會。（圖／Unsplash）

▲濕熱的夏季，水分補充一定要充足。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

今（7日）邁入節氣小暑，代表真正進入盛夏階段，這時天氣炎熱、濕氣重，正是中醫所說的「暑邪旺盛」時期，容易出現中暑、食慾不振、疲倦、煩躁等症狀，以下是小暑養生的幾個重點，跟著做就沒錯！

#飲食清淡，補氣去濕

小暑時節濕熱，建議飲食宜清淡、易消化，可多吃具有清熱利濕的食物，如綠豆、冬瓜、絲瓜、黃瓜、苦瓜、薏仁等。也可以適量喝些綠豆湯、薏仁水，不僅消暑，還能幫助排濕氣。另外補充山藥、蓮子、紅棗，也可增強體力與免疫力。

#補充水分，防中暑

天氣炎熱出汗多，身體容易缺水，應適時補充水分，但避免冰水與含糖飲料，以免損傷脾胃。建議喝常溫開水或淡鹽水，搭配薄荷、菊花、檸檬片等泡水，有助降火、提神醒腦。

#作息規律，適當午休

小暑日照強、氣溫高，容易感到疲倦無力，建議保持早睡早起、適當午休，有助於身體修復與提神。午睡時間以20~30分鐘為宜，避免過久導致昏沉無力。

#養心安神，調節情緒

夏季屬火，易使人心火旺盛、情緒煩躁。可透過靜坐、冥想、深呼吸或從事輕鬆的活動如散步、瑜伽，幫助平穩情緒，養心安神。也可多聽輕音樂、保持愉快心情，有助舒緩壓力。

#適度運動，避免大汗

小暑仍可運動，但應選擇清晨或傍晚較涼快時段，避免在高溫下劇烈運動，以免中暑。可做慢跑、太極、快走等溫和運動，促進代謝與排濕。

關鍵字：

小暑, 養生, 中醫, 盛夏, 健康

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