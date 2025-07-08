內衣空杯不服貼？4個細節穿出渾圓美胸

記者李薇／台北報導 圖／pexels

很多女孩穿內衣都會有空杯的問題，這樣穿衣服不但明顯又不舒適，到底為什麼會出現這樣的狀況？並且該怎麼解決？以下就盤點這樣的狀況，可以參考解決的方案，避免穿得尷尬又不舒服。

1.罩杯過大

手一抬一動就跑杯，晃動就位移，那就是罩杯過大的狀況出現，當然也就會包覆不住胸部，建議在買內衣的時候測量自己的胸圍，挑選適合自己的內衣，正確的罩杯跟尺寸相當重要。

2.罩杯太厚

很多小胸的女生都喜歡穿厚杯的內衣，這樣看起來胸部大又渾圓，但有時候厚杯的形狀不貼合胸部乳房，就會怎麼穿都空杯，建議可以試穿挑選適合的胸型，貼合自己胸部的形狀，並且選擇正確的杯型，就可以避免這樣的狀況。

3.罩杯偏深

罩杯深並不代表罩杯大，杯碗和乳房之間有空隙，這種不貼合也空杯，建議在挑選內衣的時候一定要試穿，不一定要選擇深杯的款式，可以挑選更適合自己的淺杯內衣，但每個人身型不同，試穿會是最準的狀態。

4.穿法不對

不按照正確的內衣穿方法，也會導致空杯的狀況出現，建議在穿上內衣之後，可以從左右兩側撥一下副乳的肉肉，並且調整肩帶長短，正確穿內衣，馬上就可以避免空杯的狀況出現，穿出美麗胸型。