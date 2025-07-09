戀愛般的酸甜滋味！Jo Malone推出覆盆莓奶霜冰淇淋香水　

▲Jo Malone這次推出的冰淇淋香水很有少女感。（圖／記者曾怡嘉攝、品牌提供）

記者曾怡嘉／台北報導

近來美食系香水大受歡迎，Jo Malone也在今年夏季推出英倫海岸系列覆盆莓奶霜冰淇淋香水，將香草冰淇淋和覆盆莓交織出酸甜滋味，誘人的果香散發著濃濃戀愛氣息。

▲Jo Malone 覆盆莓奶霜冰淇淋香水，100ml，5,850元、鼠尾草與海鹽香水，100ml，5,850元。

Jo Malone推出夏季限定新香-覆盆莓奶霜冰淇淋香水，靈感源自英式甜點 Raspberry Ripple，將奶香濃郁的香草冰淇淋與多汁覆盆莓交織出的酸甜滋味，少女氣氛滿滿，本次夢幻包裝更是可愛到不行，覆盆莓奶霜冰淇淋香水換上甜蜜粉色瓶身，搭配充滿海濱氛圍的蝴蝶結點綴；經典的鼠尾草與海鹽香水則推出沁藍色限定包裝，綴以藍色蝴蝶結，交織著淡淡草本與鹹香海水的清新氣味。

▲Jo Malone 暖橙果醬香水，100ml，5,850元。

此外，去年熱賣的暖橙果醬香水也再次回歸，正式加入經典香水系列，靈感來自英式手工果醬，火烤橙皮交織甜橙果香與大人系的微苦韻味，層疊溫暖雪松與白麝香尾韻，充滿柑橘木質調的香氛氣息，彷彿漫步在陽光灑落的英倫夏日果園中。

▲伊麗莎白雅頓 綠茶開心果香水，100ml，1,800元。

雅頓於今年夏天推出綠茶開心果香水，以調香師兒時回憶的美食香氣為靈感，為經典清新的綠茶系列加入俏皮愉悅的香氛層次。這款柑橘果實調的香水將烘烤開心果香氣與清新的柑橘和綠茶完美融合，尾韻加入馬達加斯加香草豆莢的甜美溫暖香氣。