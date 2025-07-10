Gucci最新時髦網球系列曝光！日常極簡百褶裙、聯名球拍想立刻入手

記者鮑璿安／綜合報導

隨著溫布頓網球錦標賽熱血展開，時尚圈與網球運動也更加緊密了，Gucci正式發表全新 Gucci Tennis 系列，以復古美學詮釋運動時尚，重現1970年代網球文化的魅力，並藉此致敬品牌首度推出網球風格單品的歷史時刻。

▲ Gucci最新Tennis系列曝光 。（圖／品牌提供）

此次系列涵蓋男女裝服飾、包款與配件，女裝以經典白色為基調，完美結合網球DNA美學，採用俐落的百褶剪裁與短裙設計，搭配品牌標誌性的紅綠Web織帶，體現球場上的俐落優雅。男裝方面則以復古Polo衫為核心，從1970年代汲取靈感，簡約有型的線條中帶有一絲英倫腔調。





▲GG Supreme經典帆布休閒旅行袋NT$62,300；ACE SNEAKER NT$32,000； Tennis系列白色連身裙NT$65,500。（圖／品牌提供）

形象廣告則將鏡頭對準陽光下的紅土球場與網球俱樂部，捕捉選手於開賽前的安靜時刻。身穿Gucci Tennis系列的模特們，搭配金屬飛行員墨鏡與腕帶，低調展現網球風格中的浪漫氛圍。GG Monogram帆布手提包、旅行袋等配件，也以皮革滾邊與品牌Logo點綴，成為場上最搶眼的實用時尚單品。

令人矚目的還有Gucci與專業運動品牌HEAD再度攜手推出的限量聯名球拍，Speed MP球拍以Gucci Web織帶環繞拍框，雙G Logo嵌入紅色球線之中，不僅具備防震設計，更在視覺上展現絕對辨識度。隨附的藍色球拍袋同樣細節滿載，從拉鍊口袋到可調式肩背帶。從去年於巴黎亮相Jannik Sinner專屬聯名旅行袋開始，Gucci與HEAD已攜手走出一段令人矚目的運動時尚里程，如今這項延續，則是將品牌對於優雅運動的詮釋推向另一個高峰。

同場加映





▲ GEL-KINETIC FLUENT x SHUSHU/TONG 預計9月於台灣上市，建議售價NT$7,980 。（圖／品牌提供）





▲GEL-QUANTUM 360 I AMP x JJJJound則是雙方第四度合作。（圖／品牌提供）

ASICS SportStyle最新合作對象SHUSHU/TONG相信很多人不陌生，大陸設計師雷留樹和蔣雨彤於2015年在上海創立，結合女性夢幻風格打造時下叛逆風格單品，成為韓星Jennie愛牌之一。這次為鞋履GEL-KINETIC FLUENT融入浪漫蕾絲與高科技結構，結合女性視角與潮流語彙，鞋身佈滿細緻手工蕾絲，詮釋柔美與速度的「對比共生」。中底搭載FF BLAST PLUS、Scutoid GEL等高端科技，提供全天候舒適腳感，預計9月於台灣上市，建議售價NT$7,980。GEL-QUANTUM 360 I AMP x JJJJound則是雙方第四度合作，以極簡白為主調，搭配可視化GEL與TRUSSTIC科技元素，強調實用主義與高端質感，由INVINCIBLE獨家販售，建議售價NT$7,080。