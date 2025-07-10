愛到最後只剩委屈？感情中「失去自我」的6大徵兆你中了幾項





▲6個「感情中失去自我」的警訊徵兆。（圖／jtbcdrama IG）

記者鮑璿安／綜合報導

在熱戀的關係裡，很多人甘願為了另一半付出一切，甚至不自覺把「我」變成「我們」，但當愛讓你逐漸迷失自己，關係也可能變質。以下是6個「感情中失去自我」的警訊徵兆，以及如何避免陷入愛情的盲區。

1. 做什麼都先看對方臉色

當你連日常選擇都開始以「他喜不喜歡」作為準則，例如吃飯、穿著、興趣都依他人意見調整，這已非愛，是依附。你不再問自己想吃什麼、想去哪裡，而是習慣性等對方先開口。長期壓抑自己的意願，會讓你逐漸喪失判斷與決策力。

避免方式： 建立雙方都能自由表達的對話機制，學會說出「我想要」並尊重差異。

2. 逐漸遠離朋友與興趣

為了陪伴對方，你減少與朋友聚會、放棄原本熱愛的興趣。當生活只剩下伴侶，危機也悄悄埋下。為了配合對方的時間與喜好，你逐漸斷了與朋友的聯繫，甚至放棄原本讓你快樂的嗜好，長久下來會產生孤立與自我疏離感。

避免方式： 保留個人時間，不用24小時都綁在一起，適度距離才能保有彼此魅力。

3. 情緒全被對方牽動

對方的冷淡或一句負面評論，就能瞬間摧毀你的自信，情緒全由對方操控，顯示你對關係的過度依附。

避免方式： 練習情緒獨立，問自己「我為什麼會這樣反應？」而非「他為什麼不開心？」

4. 害怕表達真實感受

明明不開心卻假裝沒事，只怕衝突會讓對方不愛你，這樣的壓抑容易導致關係失衡。你總是選擇沉默，不敢表達不滿，深怕「說錯話就被討厭」，但長期壓抑反而讓關係失真。

避免方式： 用成熟的語言談感受，而非情緒化反應，例如「我會感到被忽略」而非「你根本不在乎我」。

5. 總覺得「自己不夠好」

當你總覺得配不上對方、不斷自我懷疑，代表你已經失去信心與自我價值。當你總懷疑自己是否值得被愛、是否夠好，甚至將對方的情緒變化歸咎於自身錯誤，代表你已漸漸喪失自我認同。

避免方式： 回歸自己、重建自信，多做讓自己成就感強的事，不把自我價值寄託在他人身上。

6. 為了對方放棄夢想或原則

你原本有的計畫、理想，卻因對方一席話選擇放棄，甚至違背內心原則。只為討好或迎合對方，這無疑是對自己的背叛。

避免方式： 記住，真正愛你的人不會要求你放棄自我，而是願意支持你成為更好的自己。愛情應該是讓彼此都變得更好的過程，而非失去自我的代價。最穩定的感情是來自兩個完整的個體，而不是一方的全然犧牲。