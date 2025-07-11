一點都不黏！夏季必備「精華水」集合　輕輕一拍肌膚秒吸收

記者曾怡嘉／綜合報導

夏季天氣炎熱，想有感護膚但卻不愛黏膩，或許可以從精華水下手，越來越多品牌推出精華水，雖然為清爽水狀，但內含的保養成分卻一點不含糊，讓你補水同時灌注滿滿養分，一起來了解！

#一理潤

▲一理潤 神經醯胺 舒敏保濕精華露，250ml，800元。

蘊含來自黑豆的植物神經醯胺，能深入修護乾燥、脆弱肌膚，同時強化肌膚自身的穩定，精華液般的水潤質地，濕敷塗抹都適合，輕輕一拍肌膚即可快速滲透吸收，完全無負擔。

#LA MER

▲LA MER 超能精華平衡露，150ml，6,000元。

針對油水平衡再進化，清爽的水感質地，能夠深入肌底調理，穩定膚況、細緻毛孔、煥亮膚色，內含海洋平衡生物藻，有效油脂分泌，使肌膚恢復透亮與油水平衡；益菌平衡發酵精華則是從肌底打造好環境，幫助穩定膚況，輕感水凝滲透科技能使質地瞬間轉化為超微水露，迅速吸收。

▲LANEIGE 神經醯胺超導機能水，170ml，1,100元。

將神經醯胺凝膠乳霜轉化為化妝水的二合一高保濕化妝水，享有凝膠乳霜的超高保濕力，卻超越凝膠乳霜的吸收速度，輕盈水感清爽質地，偕同積雪草及依克多因成份舒緩受刺激肌膚，使用瞬間立即可感受到肌膚降溫。

#ESTEE LAUDER

▲ESTEE LAUDER 白金級黑鑽松露奇蹟凝露，200ml，6,900元。

內含獨家「SIRTIVITY-LP™ 長壽肌因逆齡科技」激活SIRT-1、3、6長壽肌因，是精華水也是修護精華，面對因初老徵兆或日常肌膚壓力造成的肌膚困擾，皆能協助恢復飽滿、緊緻、透亮的理想狀態。