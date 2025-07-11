提高你耐掛的能力！蔡康永：人生比的是承受力而不是出拳力

▲蔡康永的犀利觀點總是直搗人心。（圖／翻攝自FB/蔡康永）

記者曾怡嘉／台北報導

人生太難，當很多事情怎麼都想不通時，不妨聽聽蔡康永的建議，他總能用最簡單詼諧的言語來解釋人生難題，靜下心來思考，總能獲得一些治癒良藥。

#人生比的是承受力而不是出拳力

很多人都覺得有時候自己內耗到要掛掉，蔡康永分享：「武俠小說中常看到別人被賞一刀就掛掉，這代表他承受打擊能力有問題，電影中的拳王比的從來不是你的拳多有力，而是你能承受多少拳，當你挨揍後還能不倒，才是贏家，而人生正是關於這樣的事情。平時自己要求自己的程度是否已經超過負荷，我們不要求從90到100分，我們要求從85分到90分就行了，不用每件事情都追求到極致。」

#有天你會死，你就明白現在做的事情都太有意義了

蔡康永直言：「當時間沒有限制，你不會去做抉擇，總是當時間有限，你才急著去做，所以我們中文有一句很簡單的話，我們活著老是在抱怨沒有意義，每天上班好辛苦有什麼意義，結婚生子照顧小孩有什麼意義，我們雖然講沒有意義，直到哪一秒鐘，我們忽然發現每件事情都有意義，就是我和你說ㄟ你有天會「死」，你忽然醒過來說，現在做每件事都太有意義了，吃漢堡有意義、照顧小孩有意義、孝順父母有意義，因為你再不做就來不及了。」

#人生不會準備好才開始，別總是想著以後卻忽略了現在

他說：「人類99%是普通人，我們死掉以後不會留下什麼豐功偉業讓後人無法忘懷的，我們只有趁著我們活著的時候，感受一點作為人的樂趣，那個人的溫暖我們感受到我們陪伴了重要的人，而他也喜歡我們，那個大概是我們死前最大的安慰。很多人都會說等我怎樣怎樣以後，可是這個人生是我們設想的狀態，人生不會準備好才開始，我們整天都把無常掛在嘴上，我們不斷推遲說以後以後，其實以後不一定會發生，你有那麼多以後，卻忽略了現在。」