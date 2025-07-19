夏天6款超實用旅行小物清單一次打包！手捲壓縮袋、超涼感濕紙巾通通有

▲夏日實用旅行小物。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

不想被汗水、悶熱和行李煩惱打壞出遊心情？夏天旅行講究的不只是目的地，更是細節準備。從降溫濕紙巾、隨身風扇、涼感衣到能減少行李體積的壓縮袋與貼心清潔用品，每樣都是讓旅行更輕鬆、更舒適的小幫手。來看看台隆手創館近幾個月旅遊小物熱銷榜都是哪些？

夏天旅行必備小物：CICIBELLA 超涼感濕紙巾

50公分超大尺寸新上市，日本2023年度樂天RANKING熱銷品牌獲獎，夏日隨身必備，擦拭瞬間降低體感溫度達6度！戶外使用可將濕紙巾展開披於脖子處，擺脫夏日濕熱黏膩，瞬間沁涼！

▲CICIBELLA 超涼感濕紙巾7入單包裝，特價99元。（圖／品牌提供）

夏天旅行必備小物：pack all 手捲衣物壓縮袋

美國熱銷旅行用品，獨家專利設計讓空氣多繞了一個道，讓手捲式的真空袋空氣不回流，女孩較小的力道也能輕鬆收納衣物。有效減少衣物體積最高達50%，厚重的冬衣也可直接手捲壓縮收納。

▲pack all 手捲衣物壓縮袋 六入裝，350元。（圖／品牌提供）

夏天旅行必備小物：日本獅王成人旅行組

很多飯店或者民宿為了提倡環保，也不提供一次性用品，因此自己準備牙刷實在太重要！這款採用日本獅王專利1/10超極細刷毛，內含小容量的牙膏及牙刷，方便攜帶。旅遊適用的輕巧旅行組。每日使用隨時保持口腔清潔，迎接清新好口氣。

▲日本獅王成人旅行組，79元。（圖／品牌提供）

夏天旅行必備小物：韓國VOTO製冷手持風扇

夏季高溫高達38度的韓國，抵抗酷暑隨身必備製冷手持風扇，3秒製冷技術，隨時酷涼。質感美色，輕巧便攜，長效續航，較長時間戶外行動也可安心使用。

▲韓國VOTO製冷手持風扇-柔光白／靜謐綠／奶霧色，特價980元。（圖／品牌提供）

夏天旅行必備小物：FUGU Beauty陶瓷刮痧板

最高CP值的隨身按摩小物，陶瓷材質可作為臉部循環按摩，身體各部位舒緩按壓和穴位指壓使用，夏天曬太久容易不舒服，趁著晚上睡覺前可幫自己放鬆按摩。冬日還可將刮痧板溫熱後按摩，旅遊達人特別推薦睡前按壓10分鐘緩解疲憊！

▲FUGU Beauty陶瓷刮痧板，特價359元。（圖／品牌提供）

夏天旅行必備小物：瑟夫貝爾 冰適肌涼2.0涼感衣

2.0升級版本的夏日涼感衣，蜂巢編織透氣材質，加速排汗，抑菌消臭，汗濕也能極速回乾。UPF50+高效防護，騎乘YouBike或機車通勤時，超輕量好收納，輕鬆做好豔陽防護。

▲瑟夫貝爾 冰適肌涼2.0涼感衣（男女適用／防曬外套），899元。（圖／品牌提供）

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