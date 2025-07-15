權恩妃好身材炸裂全場！不靠極端減肥「要瘦得漂亮不能先傷害自己」

▲權恩妃。（圖／取自silver_rain.__ IG，下同）

圖文／CTWANT

在剛結束的韓國年度盛事Waterbomb音樂祭 上，前IZ*ONE成員、現Solo歌手的權恩妃以一身亮眼比基尼造型驚艷登場，不只展現滿滿舞台魅力，更用緊緻體態震撼全場，再次成為話題女神。

權恩妃減肥方法：不再節食，極端減肥只會讓你更虛弱

權恩妃坦言，早期為了成功出道，她曾經嘗試一天只吃一顆蘋果的方式減肥，將蘋果切片當三餐分著吃。雖然體重下降很快，但她也因此常感到體力不支，甚至在舞台上出現暈眩的情況。現在的她不再提倡極端手段，反而強調：「要瘦得漂亮，不能先傷害自己。」

權恩妃減肥方法：告別澱粉＆甜食，清淡飲食幫助穩定體脂

私下的權恩妃其實超愛吃飯和重口味食物，但也發現這些是身材管理的大敵。為了健康和身形，她開始有意識地減少澱粉、甜食攝取，改吃清淡又有營養的料理，搭配規律運動，才能真正瘦得下來也維持得住。

權恩妃減肥方法：每天起床就拉筋，從「伸展＋冥想」開啟美好早晨

她曾在節目中分享，早上醒來第一件事就是全身伸展，從頭到腳每個部位都不放過，還會搭配簡單冥想，調整呼吸與情緒，讓自己身心同時甦醒。不只能消水腫、提升代謝，也讓她的一天從內而外充滿正能量。

權恩妃減肥方法：用能量棒取代高熱量零食，忙碌時也能顧身材

藝人生活忙碌又常沒時間吃正餐，這時權恩妃會準備低糖、富含膳食纖維的燕麥能量棒，不僅快速有飽足感，還能避免暴飲暴食。但她也提醒：「能量棒不是零卡，千萬不要當成免罪零食。」控制份量才是關鍵！

權恩妃減肥方法：皮拉提斯取代深蹲

她表示自己的腿部肌肉容易堆積，因此會選擇皮拉提斯來代替深蹲等動作，達到腿部雕塑效果同時避免過度發達。另外權恩妃也會固定打高爾夫，想要加強減肥效果的話權恩妃會增加有氧運動像是游泳和慢跑。平時也會靠大量練舞來達到高效燃脂的效果。

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