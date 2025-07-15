頭皮出油扁塌原來是挑錯洗髮精？　專家建議：應避開4種成分





▲挑對洗髮精，從根本解決頭皮困擾。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

夏天頭皮容易出油、搔癢、扁塌，除了高溫與濕氣使然，也可能與你手上的洗髮產品有關。許多傳統洗髮精為追求「洗得乾淨、控油」，大量添加如硫酸鹽類（Sulfates）等高去脂力的界面活性劑，短期雖然有清爽感，長期卻可能傷害頭皮的脂質屏障、剝離天然皮脂。甚至造成毛囊堵塞與角質代謝異常。

保養品牌綠藤生機建議消費者應重新檢視日常使用的洗髮與養髮產品，避開以下這些常見但可能會對頭皮健康造成影響的非必要的4大成分，幫助從根本解決頭皮困擾。

#矽靈

主要功用為造就滑順觸感，對肌膚保養價值低，且在環境中不易被分解。而停留型的矽靈容易在肌膚上形成薄膜，長期累積可能讓髮絲背負多餘重量，導致髮根扁塌、失去自然蓬鬆感。

#SLS / SLES 界面活性劑

此為家事清潔用品常見成分，卻也會被添加於洗面乳、洗髮精裡，雖然清潔力強，但會帶走肌膚屏障該有的油脂，導致更乾燥脆弱。在製造 SLES 的過程中，也有機會產生對環境有害且對人體具有刺激性風險的副產物。

#PEGs 界面活性劑

常見於洗髮精與清潔產品中，作為幫助起泡與乳化的成分。雖能提升使用觸感，但屬於石化來源，製程中可能產生對人體與環境皆具風險的副產物。

#合成香精

組成複雜，大多由人工合成，可能造成肌膚刺激過敏。

推薦單品

▲綠藤生機 頭皮淨化蜂膠＋洗髮精，350ml，750元。

▲艾瑪絲 5α捷利爾護色頭皮淨化液，260ml，380元。