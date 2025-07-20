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六間超人氣特色甜甜圈一出爐即秒殺　阿KEN開的爆紅、開心果口味必吃

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文／MENU美食誌

愛吃甜甜圈的看過來！不管是傳統的台式甜甜圈、日式的超人氣甜甜圈，還是裹著脆皮的西式甜甜圈，通通收錄在這！

Goo Donut
台北市中正區

近期爆紅的Goo Donut，是藝人阿KEN所開的，店面風格走簡約美式復古風，主打爆餡甜甜圈外皮撒上滿滿糖霜，目前只供應巧克力、卡士達及開心果三種口味。

▲甜甜圈 。（圖／美食客提供）

▲Goo Donut。（圖／美食客歡美提供）

陸丘甜室
台中市西區

復古日式昭和風的老宅建築，供應包餡甜甜圈、蛋糕、鹹食料理、咖啡和飲品，甜甜圈風味多樣，每月也會推出限定口味，推薦大人味布丁、喫茶哈蜜瓜和甜甜圈。

▲甜甜圈 。（圖／美食客提供）

▲陸丘甜室。（圖／美食客food daily美食踩點日記提供）

MY幾圈
台北市中山區

店內販售甜甜圈和曲奇餅乾，甜甜圈共有6種口味，是使用老麵糰下去製作，以烤箱烘烤成酥脆表皮，推薦紅豆杉甜甜圈、青苔椒鹽圈和九品芝麻甜甜圈。

▲甜甜圈 。（圖／美食客提供）

▲MY幾圈。（圖／美食客希.提供）

Chubby Doo Donut Store
桃園市桃園區

店內裝潢以暖色調搭配現代簡約風格，主打義式甜甜圈Bomboloni，期間會因應季節節慶不定時推出限定商品，推薦不倒翁-流沙鹹蛋黃、招財貓-開心果卡士達。

▲甜甜圈 。（圖／美食客提供）

▲Chubby Doo Donut Store。（圖／美食客圓臉寶寶提供）

ABCD . A Better Coffee & Doughnut
台北市大同區

甜甜圈為每日現點現做，有8種口味，每款都有著精緻的外表，口味甜鹹兼具，富有特色，推薦法式脆焦糖烤布蕾、英式Crumble x 香蕉及法式干邑生巧克力和蜜桃。

▲甜甜圈 。（圖／美食客提供）

▲ABCD . A Better Coffee & Doughnut。（圖／美食客Appleradish提供）

Haritts Donuts & Coffee 甜甜圈咖啡台北店
台北市松山區

來自東京涉谷的超人氣手工甜甜圈，店內走復古感木材風格，供應超過二十種口味手工甜甜圈，推薦巧克力 、奶油起司、伯爵茶、抹茶紅豆、蘋果肉桂和原味。

▲甜甜圈 。（圖／美食客提供）

▲Haritts Donuts & Coffee 甜甜圈咖啡台北店。（圖／美食客兩隻豬的日常提供）

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※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

關鍵字：

美食誌, 甜甜圈

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