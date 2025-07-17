聖・雷米至臻系列白蘭地限量120瓶登台　跨產區調和打造收藏級風味

記者蔡惠如／綜合報導

對習慣威士忌的台灣消費者來說，白蘭地有時顯得過於傳統。但來自法國的聖-雷米品牌試圖改寫這種印象。他們近日推出全新旗艦「至臻系列 頂級調和 #1」，以五款來自不同產區的小批次生命之水調和而成，全球限量8,624瓶，台灣僅得120瓶，標榜突破單一產地的白蘭地製法，是品牌創立逾百年來首次的風格重組。

▲聖・雷米至臻系列白蘭地限量120瓶登台。（圖／品牌提供）

這款酒採非冷凝過濾、無焦糖調色的做法，強調風味的自然原貌。酒精濃度43%，呈現多層次的木質調、乾果、可可與摩卡香氣，建議售價NT$1,650。無論純飲、加冰，甚至搭配食物如火腿、軟質起司或一小塊黑巧克力，都能感受從舌尖展開的香氣變化，適合想探索更細緻白蘭地風格的飲者。

由首席調酒師瑟希・胡冬（Cécile Roudaut）親手調製的這款「頂級調和#1」，融合五種風格各異的基酒，包括有經前蘇玳酒桶熟成、帶出蜜餞與花香的款式，也有偏梨子與烘焙調性的果香底蘊，還包括結構感明確的木質生命之水。每一口的變化都不是爆炸式的強烈，而更像交響樂裡漸層轉場，從李子到可可、再滑入堅果、橡木與細緻香料的尾韻，讓飲者在每次舉杯間產生一點思考空間。

這樣的風格，未必一入口就讓人驚艷，但對偏好溫潤深層系白蘭地的飲者來說，是值得靜下心來「品」的版本，也更貼近收藏型玩家或熟齡市場的偏好。

若對白蘭地還在探索階段，聖-雷米也提供多種風味風格選擇。價格入門、風味偏果香明快的「VSOP」，帶有紅莓、野果與香草氣息，調入桑格利亞或加氣泡飲用都合適；若想提升一點酒體厚度，可選擇「XO」，展現成熟水果與異國香料的調性，推薦搭配煙燻肉類或咖啡甜點，售價分別為售價545元與880元。

而偏愛威士忌調性的飲者，或許會對「雙桶熟成 Signature」更感興趣，先用新橡木桶帶出香草與辛香料，再於前白蘭地桶熟成，揉合堅果、奶油與果乾香，是少見將威士忌桶處理手法導入白蘭地製程的嘗試，售價900元。此外，以蘋果白蘭地桶熟成的Calvados Cask款也已限量登場，香氣奔放、風格果香濃郁，推薦給喜歡風味實驗或作為送禮選擇的消費者，售價1,080元。

金門高粱首度嘗試泥煤風味，黑松公司與金門酒廠攜手推出全新限量款「創世者紳士泥煤桶陳金門高粱酒」，為熟悉的高粱風味帶來煙燻、辛香與乾燥泥土的調性。這款酒採用特別訂製的「輕度泥煤橡木桶」進行熟成，將威士忌常見的泥煤元素轉化為細緻且富層次的表現，並融入高粱酒原有的穀物厚度，風味柔中帶勁，是少見將東西方烈酒語言融合的作品。

酒體設計上，「創世者紳士泥煤桶陳金門高粱酒」散發熱帶果香、木質氣息與煙燻辛香，入口後可感受甜感與辛辣交錯的平衡感，尾韻帶有乾燥泥煤與煙燻草本的氣息，整體風格與傳統高粱有明顯區隔，適合熟悉威士忌風味、想嘗試不同桶陳變化的烈酒飲者，在台售價2,580元。

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