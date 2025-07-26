為什麼日本女生皮膚都這麼好？美容師提點8個護膚技巧不能不知道

▲non-no人氣模特兒兼女演員久間田琳加。（圖／取自rinka_kumada0223 IG，下同）

圖文／CTWANT

提到肌膚保養，除了靠醫美療程加強，日常習慣才是維持好膚質的根本。日本女性以膚質細緻、水潤透亮著稱，背後少不了專業美容師的呵護與建議。這次整理出他們最常給客人分享的8個實用護膚技巧，從卸妝、清潔到鎮定舒緩與保濕手法通通有，想打造穩定膚況、預防初老問題的你，現在就開始實行吧！

預防勝於治療，法令紋從年輕就要開始護理

日本美容師強調法令紋不是年老才需要煩惱的事，在紋路出現前就要積極預防。可選用抗老或撫紋型保養品如精華霜或專用面膜，每週集中修護一次。若已經出現細紋，則需加強深層滋養，避免紋路進一步加深。

▲日本時尚模特兒八木亞里沙。（圖／取自alilouss IG）

泥膜深清1週2次，毛孔才不會越來越粗大

洗澡後是清潔面膜的黃金時段，毛孔張開更利於髒污排出。乾肌建議敷5～10分鐘，使用少量溫水輕柔卸除，千萬別大力搓揉，以免傷害角質。敷完一定要馬上補水，避免肌膚變得乾燥粗糙。

洗臉選泡沫型，減少摩擦肌膚更溫和

泡沫型潔顏產品是日本人愛用的日常保養好物。綿密泡泡能深入毛孔、減少洗臉時的摩擦傷害，同時帶走皮脂與髒污。洗完後肌膚更透亮、也不易乾澀，讓後續保養更容易吸收。

鼻翼泛紅別硬撐，舒緩型精華來拯救

口罩長期摩擦讓不少人鼻翼兩側出現泛紅、乾癢情形。這代表肌膚屏障正在發炎，應使用有舒緩或抗敏成分的精華液來加強修護。若有長痘痘情形避免直接用手觸碰，可用棉棒輕點產品，衛生又溫和。

好膚質從腸道開始，記得每天補益生菌

皮膚狀態其實是身體的鏡子。當你發現肌膚無光、乾燥，可能是腸胃不健康的反映。日本美容師會建議每日補充益生菌，並留意飲食均衡，幫助腸道維持良好菌叢，從內而外養出透亮肌。

不只產品重要，保養手法更要溫柔

再好的保養品，若用力搓揉也會讓肌膚提早老化。建議以指腹輕輕彈壓上臉，就像在對肌膚說悄悄話，給予放鬆舒緩的感覺。針對有斑點或暗沉部位，可再局部疊擦一次精華，加強改善的效果。

肌膚乾就換上補水精華，別等到乾裂才搶救

日本美容師認為保濕是美肌的基礎，當肌膚開始覺得乾癢、緊繃，立刻就要換上高效保濕型精華，讓肌膚保持良好的含水度與吸收力，提升屏障力，後續保養才有效。

卸妝量要足夠，別用棉片摩擦當保養

許多人卸妝不夠徹底，是造成皮膚色素沉澱與暗沉的主因。尤其使用卸妝水時，務必要讓卸妝棉充分濕潤，再以「輕壓 → 放鬆」方式讓彩妝溶解，不可反覆摩擦，避免肌膚長期受到刺激。

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