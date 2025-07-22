妮可基嫚露美腿配Rodeo包氣場拉滿！Balenciaga冬季矚目新包搶先看

記者鮑璿安／綜合報導

Balenciaga迎來對於高訂美學相當擅長的新任創意總監Pierpaolo Piccioli，在他首秀來臨之前，品牌正式發表冬季25系列形象廣告，邀請品牌大使、影壇傳奇Nicole Kidman（妮可基嫚）與Isabelle Huppert（伊莎貝雨蓓）等人出鏡，展現極具戲劇張力的奢華日常美學，同時搶先曝光了話題性包款Rodeo的最新面目。





▲Nicole Kidman（妮可基嫚）。（圖／品牌提供）







▲伊莎貝雨蓓則以全黑西裝搭配簡約大容量托特包登場 。（圖／品牌提供）

本次形象廣告重塑Balenciaga經典的「The Clients」視覺語言，場景選址法國比亞里茨的高級飯店套房與旋梯空間。Nicole Kidman身穿深V黑色禮服，大膽展現線條與氣場，手拎黑色鱷魚壓紋Rodeo包款，完美詮釋品牌對「優雅與力量」的再定義；伊莎貝雨蓓則以全黑西裝搭配簡約大容量托特包登場，沉穩中透露高級訂製的知性魅力。





▲Balenciaga 冬季25配件包款單品 。（圖／品牌提供）

系列中最吸睛的莫過於兩款新Rodeo包，其一為粉色鱷魚紋壓花材質，搭配亮橘手把設計，摩登感十足，為冬季穿搭注入一抹鮮明亮彩；另一款則以蠟面麂皮打造，結構柔和且富有質感，散發隨性且不失精緻的低調奢華氛圍。兩款包型皆融合品牌標誌性金屬扣飾與柔軟輪廓線條，預計成為本季最值得關注的It Bag。此外，冬季25系列同步推出其他亮點配件，包括剪毛羊皮材質的Aviator Le City包款、芝麻色Carrie手袋，以及緞面高跟鞋Shibuya與全新Bel Air芭蕾舞平底鞋，讓風格愛好者能在不同場合切換自如。

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▲Kylie Jenner在廣告中展現三種造型面貌 。（圖／品牌提供）