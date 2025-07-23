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台灣最高規星巴克搶先直擊！千坪融合綠意24小時營業7／25登場

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▲統一Dream Plaza試營運，星巴克24小時營業。（圖／記者林敬旻攝）

▲統一DREAM PLAZA即將開幕，內有24小時營業星巴克典藏旗艦店。（圖／記者林敬旻攝，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

信義計劃區新百貨DREAM PLAZA即將在本周五7／25正式開幕，最大亮點當然是全台最大、規格最高的星巴克典藏旗艦店，位於賣場6樓，近千坪的面積引進大量戶外光線，加上綠意造景與大片戶外區，搭配階梯形的座位設計，無論是家庭、朋友相聚或是獨自一人，都能在此找到適合自己的角落，且星巴克跟書店均為24小時營業。

▲統一Dream Plaza試營運，星巴克24小時營業。（圖／記者林敬旻攝）

「星巴克典藏 DREAM PLAZA 台北」擁有台灣首見的特色吧檯，包括可以品嘗創意咖啡調酒的 Mixology Bar、為茶控設計的 Teavana Bar、現烤麵包香氣撲鼻的烘焙坊，以及預約制的「尊榮體驗區」，讓咖啡愛好者能安靜舒適的空間中，享受精品咖啡與精緻餐點服務該旗艦店還設置了「咖啡體驗室」，讓你可以和咖啡師面對面交流、試飲不同手法沖煮的咖啡，並學習風味鑑賞。

▲統一Dream Plaza，全台最大星巴克進駐24小時營業。（圖／記者林敬旻攝）

▲統一Dream Plaza，全台最大星巴克進駐24小時營業。（圖／記者林敬旻攝）

▲統一Dream Plaza，全台最大星巴克進駐24小時營業。（圖／記者林敬旻攝）

▲統一Dream Plaza，全台最大星巴克進駐24小時營業。（圖／記者林敬旻攝）

▲統一Dream Plaza，全台最大星巴克進駐24小時營業。（圖／記者林敬旻攝）

▲統一Dream Plaza，全台最大星巴克進駐24小時營業。（圖／記者林敬旻攝）

▲統一Dream Plaza，全台最大星巴克進駐24小時營業。（圖／記者林敬旻攝）

星巴克典藏 DREAM PLAZA 台北店有大面積天窗，日光順勢灑落到戶外露台與室內吧台，強調全天候採光不靠燈；露台區設置植栽與長凳，可直接眺望信義區市景，店內並預留展演區域，未來將輪流舉辦咖啡風味課與小型音樂演出。

▲統一Dream Plaza，空中花園。（圖／記者林敬旻攝）

▲統一Dream Plaza，空中花園。（圖／記者林敬旻攝）

▲統一Dream Plaza，空中花園。（圖／記者林敬旻攝）

緊鄰的博客來旗艦書店一次陳列三萬冊書籍，動線從入口一路向上延伸到挑高書牆。書店劃分五大主題：藝術書畫區、綠境閱讀區、漫畫圖像通廊、數位閱讀體驗區及AI智慧選書櫃。店內結合電子書與有聲書載具，讀者可用掃碼方式同步體驗數位版內容。

▲統一Dream Plaza試營運，博客來24小時營業。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字：

新百貨, 星巴克, 開幕, 信義, 旗艦店, DREAM PLAZA, 典藏

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