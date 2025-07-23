星巴克7／25「大杯以上買一送一」　全台最大旗艦店開幕放送小確幸

▲星巴克本周五買一送一。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

統一集團旗下最新百貨「DREAM PLAZA」7／25正式對外開幕，當天全台最大、近千坪空間的星巴克典藏旗艦店也將登場，星巴克今（7／23）也對外先放優惠訊息，7／25為慶祝全台最大旗艦店開幕，推出大杯買一送一優惠，放送小周末回饋一起同慶。

信義計劃區全新商場DREAM PLAZA日前揭開內部樣貌，最受矚目的亮點集中在六樓的星巴克首間「戶外座＋天窗」旗艦店，大面積天窗讓日光順勢灑落到戶外露台與室內吧台，強調「全天候採光不靠燈」；露台區設置植栽與長凳，可直接眺望信義區市景，店內並預留展演區域，未來將輪流舉辦咖啡風味課與小型音樂演出。

星巴克也在7／25限定一天推出「一起歡慶星巴克典藏 DREAM PLAZA 台北開幕 好友分享日」活動，當天全台門市從上午11點到晚上8點，消費者至店購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。且部分門市不支援優惠活動，而且包括星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市也不支援喔，其他未提供優惠門市請看文後列表。

星巴克買一送一不提供優惠門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市。