fb ig video ETtoday search mobile

DREAM PLAZA 7／25開幕推「雙館回饋」　消費滿5千送600

>

▲統一Dream Plaza試營運。（圖／記者林敬旻攝）

▲統一旗下最新百貨DREAM PLAZA將在7／25開幕，結合統一時代百貨推出限定優惠。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡惠如／綜合報導

DREAM PLAZA在7／25將正式對外開幕， 聯合旁邊的統一時代百貨台北店共同推出一系列開幕優惠，活動持續至 8／31 ，整體促銷包括「滿額回饋」、「行動支付加碼」、「限量贈禮」與「會員專屬禮」等，吸引不同消費族群參與。

業者表示，民眾於 DREAM PLAZA 或統一時代百貨台北店的指定櫃位，當日累積消費滿 5,000 元，即可獲得 600 元抵用券，針對家電品類也有額外回饋，若於家電專區當日消費達 1 萬元，可獲得 1,000 元抵用券，回饋均為限量送完為止。

▲統一Dream Plaza，博客來書店進駐24小時營業。（圖／記者林敬旻攝）

▲DREAM PLAZA首間博客來實體書店。（圖／記者林敬旻攝）

而使用 icash2.0 或 icash Pay 支付方式，當日消費累積滿 15,000 元，可獲 800 元抵用券。若使用 icash Pay 並綁定統一時代聯名卡，達成同樣的消費門檻，還能再獲 600 元加碼回饋。也就是說，同筆滿額消費，最多可累計獲得 1,400 元回饋金，均限量 20,000 份兌完為止。

為呼應 DREAM PLAZA 講求風格與收藏感的品牌形象，百貨同步推出兩款開幕限定紀念禮。從 7／23 起至 8／17 期間，於全館指定櫃位以 icash2.0 或 icash Pay 單一支付方式消費滿 15,000 元，可兌換「白晝款」皮革卡套組紀念禮盒；8／18 至 8／31 期間消費滿 15,000元 ，則可獲得「星夜款」卡套組。

▲統一Dream Plaza，全台最大星巴克進駐24小時營業。（圖／記者林敬旻攝）

▲全台最大星巴克典藏旗艦店。（圖／記者林敬旻攝）

另針對會員推出「卡友禮」活動，從 7／25 起至 8／21期間，共有四波推出不同贈品。活動期間內，會員只要於當日單筆消費滿 800 元，並扣除 8 點會員點數，即可憑同一會員卡或 APP 條碼兌換。第一周 7／25 至 7／31為「甜酷皮革風手提袋」；第二周 8／1 至 8／7為「時尚皮革風化妝箱」；第三周 8／8 至 8／14為「夢幻印花保鮮盒」；第四周 8／15 至 8／21為「質感收納四件組」。

關鍵字：

開幕, 促銷, 統一時代百貨, DREAMPLAZA, 優惠

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

摩納哥王妃造型慘收負評　寬褲連177公分的她都難駕馭

摩納哥王妃造型慘收負評　寬褲連177公分的她都難駕馭

7個特質顯示你很無趣　只是大家不好意思告訴你

7個特質顯示你很無趣　只是大家不好意思告訴你

汶萊王子妃白色褲裝破百萬　出自Dior高級訂製服、包也是特殊款

汶萊王子妃白色褲裝破百萬　出自Dior高級訂製服、包也是特殊款

一個動作瘦全身！韓國美女教練「100下運動」推薦　小腹肚肉瘦一圈 台灣最高規星巴克搶先直擊！千坪融合綠意24小時營業7／25登場 星巴克7／25「大杯以上買一送一」　全台最大旗艦店開幕放送小確幸 最能感受幸福的2種人　跟他們相處會更快樂 5個職場大忌超致命！「愛抱怨、已讀不回」別再當討人厭同事 迎大暑星巴克今「大杯以上買一送一」　連兩天都能多賺一杯 摩納哥王妃15萬櫻桃裝好亮麗　慶老公即位20周年喜氣洋洋

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面