DREAM PLAZA 7／25開幕推「雙館回饋」　消費滿5千送600

▲統一旗下最新百貨DREAM PLAZA將在7／25開幕，結合統一時代百貨推出限定優惠。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡惠如／綜合報導

DREAM PLAZA在7／25將正式對外開幕， 聯合旁邊的統一時代百貨台北店共同推出一系列開幕優惠，活動持續至 8／31 ，整體促銷包括「滿額回饋」、「行動支付加碼」、「限量贈禮」與「會員專屬禮」等，吸引不同消費族群參與。

業者表示，民眾於 DREAM PLAZA 或統一時代百貨台北店的指定櫃位，當日累積消費滿 5,000 元，即可獲得 600 元抵用券，針對家電品類也有額外回饋，若於家電專區當日消費達 1 萬元，可獲得 1,000 元抵用券，回饋均為限量送完為止。

▲DREAM PLAZA首間博客來實體書店。（圖／記者林敬旻攝）

而使用 icash2.0 或 icash Pay 支付方式，當日消費累積滿 15,000 元，可獲 800 元抵用券。若使用 icash Pay 並綁定統一時代聯名卡，達成同樣的消費門檻，還能再獲 600 元加碼回饋。也就是說，同筆滿額消費，最多可累計獲得 1,400 元回饋金，均限量 20,000 份兌完為止。

為呼應 DREAM PLAZA 講求風格與收藏感的品牌形象，百貨同步推出兩款開幕限定紀念禮。從 7／23 起至 8／17 期間，於全館指定櫃位以 icash2.0 或 icash Pay 單一支付方式消費滿 15,000 元，可兌換「白晝款」皮革卡套組紀念禮盒；8／18 至 8／31 期間消費滿 15,000元 ，則可獲得「星夜款」卡套組。

▲全台最大星巴克典藏旗艦店。（圖／記者林敬旻攝）

另針對會員推出「卡友禮」活動，從 7／25 起至 8／21期間，共有四波推出不同贈品。活動期間內，會員只要於當日單筆消費滿 800 元，並扣除 8 點會員點數，即可憑同一會員卡或 APP 條碼兌換。第一周 7／25 至 7／31為「甜酷皮革風手提袋」；第二周 8／1 至 8／7為「時尚皮革風化妝箱」；第三周 8／8 至 8／14為「夢幻印花保鮮盒」；第四周 8／15 至 8／21為「質感收納四件組」。