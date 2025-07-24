fb ig video ETtoday search mobile

最容易等舊愛回頭星座Top 5　天蠍一邊恨一邊等有夠矛盾

>

▲▼最容易等舊愛回頭星座Top 5。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

▲有的星座總是難放下過去戀情。（圖／翻攝自FB/tvN Drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

有些星座對感情特別執著，分手後即使理智知道該放下，內心卻總抱著「也許他會回頭」的期待，遲遲走不出過去。以下是最容易等舊愛回頭的星座Top 5，以及總是難以放手的原因。

#第1名 巨蟹座

巨蟹座戀愛時用心經營，對伴侶付出無怨無悔。一旦分手，他們會不斷回想過去的點滴，也是因為對感情太有責任感，總幻想著舊愛會因為回憶和感情回到自己身邊。

#第2名 金牛座

金牛座對愛情非常專情，習慣長期經營一段感情，對「重新開始」這件事感到抗拒。他們不輕易愛上別人，一旦認定了，就會固執地守著那份情感，哪怕分手後依然默默等待對方回頭。

▲▼最容易等舊愛回頭星座Top 5。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#第3名 雙魚座

雙魚座感情豐富又愛幻想，分手後經常活在對方會「浪子回頭」的劇情裡。他們捨不得那種戀愛時的浪漫氛圍，會自己編織舊愛回頭的夢，哪怕對方可能已有新對象，也願意傻傻守候。

#第4名 天蠍座

天蠍座對愛情非常執著，付出後很難抽身。他們不甘心愛過的人就這樣離開，會一邊恨一邊等，心裡始終有個位置為對方保留。只要舊愛一有回頭跡象，天蠍座依然會陷入無法自拔的糾結。

▲▼最容易等舊愛回頭星座Top 5。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#第5名 處女座

處女座追求完美，不甘心一段感情就此畫下句點。他們會不停反省自己、檢討感情中的問題，甚至會想著「只要改變自己，對方就會回來」。

關鍵字：

星座, 愛情, 分手, 感情, 期待

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【好險沒拆】川普自爆「曾想拆分輝達」 狂讚台下黃仁勳、蘇姿丰

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

「把事情想得太複雜」星座Top 3 ！第一名自找麻煩讓旁人超有壓力

「把事情想得太複雜」星座Top 3 ！第一名自找麻煩讓旁人超有壓力

職場最受上司歡迎星座Top 3 ！第一名超會看臉色　出張嘴就能升遷

職場最受上司歡迎星座Top 3 ！第一名超會看臉色　出張嘴就能升遷

星巴克7／25「大杯以上買一送一」　全台最大旗艦店開幕放送小確幸

星巴克7／25「大杯以上買一送一」　全台最大旗艦店開幕放送小確幸

LV新包Off Duty台灣搶先全球首賣！肩背、後背超好看　裝滿鬆弛感要你「快下班」 最容易等舊愛回頭星座Top 5　天蠍一邊恨一邊等有夠矛盾 連全智賢都剪短了！2025夏季短髮女星模板　一刀切、小男孩頭都時髦 摩納哥王妃造型慘收負評　寬褲連177公分的她都難駕馭 女生請注意！「5個壞習慣」容易傷子宮　讓你身體越來越虛寒 G-SHOCK導入AI設計造強悍錶　嶄新結構抗衝擊 汶萊王子妃白色褲裝破百萬　出自Dior高級訂製服、包也是特殊款

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面