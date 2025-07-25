Lisa演唱會後台穿2雙Nike球鞋引熱潮！復古粉色、LD-1000女神同款必收

記者鮑璿安／綜合報導

BLACKPINK成員Lisa一向引領流行，近期於演唱會後台釋出的多張幕後花絮照中，Lisa踩上2雙Nike話題球鞋，完美演繹街頭時尚與舞台張力兼具的穿搭哲學，瞬間成為全球粉絲熱議焦點，以下就來詳細解析！





▲其中最吸睛的單品之一為Lisa腳上的「Nike LD-1000」亮黃配色 。（圖／翻攝IG）

其中最吸睛的單品之一為Lisa腳上的「Nike LD-1000」亮黃配色，這雙源自1977年的復古鞋款以獨特外擴喇叭形鞋跟重磅回歸。原為長跑選手設計的LD-1000因鞋跟過度外擴曾被市場暫時召回，如今結合麂皮、透氣網布與鬆餅紋大底，重新定義復古美學，Lisa以黑T與皮短褲搭配該鞋款，率性中帶點甜辣風格，成為後台最亮眼存在。另外Lisa也換上該款的白紅配色，可見她對於鞋款的喜愛程度。





▲Lisa選穿「Nike Field General」粉紅色 。（圖／翻攝自IG）

另一組造型中，Lisa則選穿「Nike Field General」粉紅色版本，搭配排舞團體合照時的運動風格制服，呼應鞋款源自橄欖球場的設計初衷，Field General 承襲80年代的美式足球精神，以合成皮革與耐磨梭織面料結合鬆餅格紋大底，展現力與美的完美融合。





▲Jisoo穿Dior訂製蝴蝶結裙甜炸全場，幕後工藝圖片釋出。（圖／品牌提供）

此外，Jisoo在全球巡演洛杉磯場中，穿上了Dior 新上任創意總監Jonathan Anderson 特別為她量身打造的舞台造型，一套量身訂製的粉色絲質造型震撼全場。該造型由Dior工坊耗時超過100小時精製打造，蝴蝶結造型上衣搭配縐褶迷你裙，柔和色調與閃耀質地交織出優雅甜美的舞台氣質，同時也呼應她一貫的高貴浪漫風格，並巧妙搭配Dior靴款，增添一抹率性。