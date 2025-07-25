fb ig video ETtoday search mobile

DREAM PLAZA首日全台最大星巴克排長龍　11點開幕不畏大雨湧人潮

>

▲統一DREAM PLAZA開幕首日。（圖／記者蔡惠如攝）

▲統一DREAM PLAZA開幕首日，一開門就湧進不少人潮。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

統一集團在信義區第二間百貨DREAM PLAZA今（7／25）正式登場，雖然天氣下起大雨，但在上午11點開幕前，館外仍出現約2、300名民眾準備入場，開幕後持續湧入人潮，還不到20分鐘館內餐飲店前就擠滿許多民眾，全台最大星巴克因應開幕管制需掃碼排隊入場，上午公開排隊QRCode約15分鐘第一梯次就爆滿，也在樓下立刻排起長長等待入場人龍，此外也發生美食街部分區域跳電的小插曲。

▲統一DREAM PLAZA開幕首日。（圖／記者蔡惠如攝）

前身為誠品信義店的統一新商場DREAM PLAZA今登場，最受矚目的就是全台最大星巴克旗艦店與博客來首間實體書店，今統一集團董事長表示，對DREAM PLAZA投資真的下重本，實際花費是之前媒體報導的3倍左右，且「全世界之後也不會有這麼昂貴的星巴克」。羅也補充，統一已經習慣提供24小時的服務，DREAM PLAZA也是全天候的生活廣場，他為團隊感到驕傲，但一定也會有持續進步的地方。

▲統一DREAM PLAZA開幕首日。（圖／記者蔡惠如攝）

今早台北陣雨不斷，有時還會下起間歇性的大雨，但仍有數百名民眾在開幕前便在館外等候入場，加上11點後開始迎接周邊上班族的人潮，讓DREAM PLAZA開幕不到一小時館內就人聲鼎沸，相當熱鬧，而星巴克旗艦店因應開幕，採用QRCode掃碼方式讓民眾排隊分流入場，今上午7時於官網公開QRCode後，不到15分鐘第一梯次便已額滿，業者表示其梯次名額會依照現場狀況調整，建議想前往的消費者可以不定時查看是否能預約。

▲統一DREAM PLAZA開幕首日。（圖／記者蔡惠如攝）

▲統一DREAM PLAZA開幕首日許多民眾已在外等候排隊進場。（圖／記者蔡惠如攝）

全台最大星巴克DREAM PLAZA旗艦店則從開門便採用分段排隊入場，許多民眾一進門就在商品區先採買，開幕不到20分鐘就出現結帳長龍，其他區域包括不同甜點櫃檯、咖啡櫃檯也熱情迎客，因人數管控之故，店內並未出現擁擠狀況，許多民眾都悠閒享用餐點。搶到第一波入場的民眾許先生表示：「非常滿意，以為人會超擠，但點餐、入座都相當悠閒，覺得旗艦店的氛圍很棒。」

▲統一DREAM PLAZA開幕首日。（圖／記者蔡惠如攝）

▲統一DREAM PLAZA開幕首日。（圖／記者蔡惠如攝）

▲統一DREAM PLAZA開幕首日。（圖／記者蔡惠如攝）

▲統一DREAM PLAZA開幕首日。（圖／記者蔡惠如攝）

▲統一DREAM PLAZA開幕首日。（圖／記者蔡惠如攝）

▲統一DREAM PLAZA開幕首日。（圖／記者蔡惠如攝）

除星巴克外也有民眾進入博客來實體書店體驗，民眾陳小姐表示，還滿喜歡博客來書店的感覺，分類方式跟誠品不同，滿有新意，因為自己就住在附近，應該會就近常來，但如果想在書店逛一整天，就會考慮去松菸。林小姐也分享，這裏的書店面積比之前誠品小很多，比較喜歡之前的誠品書店。

▲統一DREAM PLAZA開幕首日。（圖／記者蔡惠如攝）

▲統一DREAM PLAZA開幕首日。（圖／記者蔡惠如攝）

▲統一DREAM PLAZA開幕首日。（圖／記者蔡惠如攝）

因DREAM PLAZA主打生活感，其他話題餐飲包括養心茶樓、饗賓集團旗下最新的餐酒吃到飽URBAN PARADISE等都在開店後馬上出現排隊人潮，美食街在中午時更是每家都排隊，每桌爆滿，但部分區域出現停電狀況，導致店家無法正常迎客，對此DREAM PLAZA也表示目前正在處理中。

關鍵字：

開幕, 台北, DREAMPLAZA, 統一集團, 星巴克

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【調皮女兒上線】假裝成妹妹朋友回家！媽發現被整作勢揍人XD

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

「把事情想得太複雜」星座Top 3 ！第一名自找麻煩讓旁人超有壓力

「把事情想得太複雜」星座Top 3 ！第一名自找麻煩讓旁人超有壓力

最容易等舊愛回頭星座Top 5　天蠍一邊恨一邊等有夠矛盾

最容易等舊愛回頭星座Top 5　天蠍一邊恨一邊等有夠矛盾

星巴克7／25「大杯以上買一送一」　全台最大旗艦店開幕放送小確幸

星巴克7／25「大杯以上買一送一」　全台最大旗艦店開幕放送小確幸

DREAM PLAZA首日全台最大星巴克排長龍　11點開幕不畏大雨湧人潮 陳美鳳30萬LV包是珍稀款　背香奈兒粉紅包洩少女心 女生請注意！「5個壞習慣」容易傷子宮　讓你身體越來越虛寒 職場最受上司歡迎星座Top 3 ！第一名超會看臉色　出張嘴就能升遷 摩納哥王妃造型慘收負評　寬褲連177公分的她都難駕馭 LV新包Off Duty台灣搶先全球首賣！肩背、後背超好看　裝滿鬆弛感要你「快下班」 連全智賢都剪短了！2025夏季短髮女星模板　一刀切、小男孩頭都時髦

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面