DREAM PLAZA首日全台最大星巴克排長龍　11點開幕不畏大雨湧人潮

▲統一DREAM PLAZA開幕首日，一開門就湧進不少人潮。（圖／記者蔡惠如攝）



記者蔡惠如／綜合報導

統一集團在信義區第二間百貨DREAM PLAZA今（7／25）正式登場，雖然天氣下起大雨，但在上午11點開幕前，館外仍出現約2、300名民眾準備入場，開幕後持續湧入人潮，還不到20分鐘館內餐飲店前就擠滿許多民眾，全台最大星巴克因應開幕管制需掃碼排隊入場，上午公開排隊QRCode約15分鐘第一梯次就爆滿，也在樓下立刻排起長長等待入場人龍，此外也發生美食街部分區域跳電的小插曲。

前身為誠品信義店的統一新商場DREAM PLAZA今登場，最受矚目的就是全台最大星巴克旗艦店與博客來首間實體書店，今統一集團董事長表示，對DREAM PLAZA投資真的下重本，實際花費是之前媒體報導的3倍左右，且「全世界之後也不會有這麼昂貴的星巴克」。羅也補充，統一已經習慣提供24小時的服務，DREAM PLAZA也是全天候的生活廣場，他為團隊感到驕傲，但一定也會有持續進步的地方。

今早台北陣雨不斷，有時還會下起間歇性的大雨，但仍有數百名民眾在開幕前便在館外等候入場，加上11點後開始迎接周邊上班族的人潮，讓DREAM PLAZA開幕不到一小時館內就人聲鼎沸，相當熱鬧，而星巴克旗艦店因應開幕，採用QRCode掃碼方式讓民眾排隊分流入場，今上午7時於官網公開QRCode後，不到15分鐘第一梯次便已額滿，業者表示其梯次名額會依照現場狀況調整，建議想前往的消費者可以不定時查看是否能預約。

▲統一DREAM PLAZA開幕首日許多民眾已在外等候排隊進場。（圖／記者蔡惠如攝）

全台最大星巴克DREAM PLAZA旗艦店則從開門便採用分段排隊入場，許多民眾一進門就在商品區先採買，開幕不到20分鐘就出現結帳長龍，其他區域包括不同甜點櫃檯、咖啡櫃檯也熱情迎客，因人數管控之故，店內並未出現擁擠狀況，許多民眾都悠閒享用餐點。搶到第一波入場的民眾許先生表示：「非常滿意，以為人會超擠，但點餐、入座都相當悠閒，覺得旗艦店的氛圍很棒。」

除星巴克外也有民眾進入博客來實體書店體驗，民眾陳小姐表示，還滿喜歡博客來書店的感覺，分類方式跟誠品不同，滿有新意，因為自己就住在附近，應該會就近常來，但如果想在書店逛一整天，就會考慮去松菸。林小姐也分享，這裏的書店面積比之前誠品小很多，比較喜歡之前的誠品書店。

因DREAM PLAZA主打生活感，其他話題餐飲包括養心茶樓、饗賓集團旗下最新的餐酒吃到飽URBAN PARADISE等都在開店後馬上出現排隊人潮，美食街在中午時更是每家都排隊，每桌爆滿，但部分區域出現停電狀況，導致店家無法正常迎客，對此DREAM PLAZA也表示目前正在處理中。