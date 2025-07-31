3雙話題鞋款霸榜IG！韓韶禧復古慢跑鞋越穿越耐看、Rosé同款新色必收

▲3雙話題鞋款。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

今夏鞋櫃的C位早就被佔領了，這次要介紹的這三雙不只在IG掃版，還是時尚人出街的秘密武器，不只是好看，還兼具舒適、設計感與搭配力。想要有型、有話題、還走得舒服？直接列入「鞋櫃不能沒有」名單，誰先入手誰先贏。

話題鞋款推薦：PUMA H-STREET

H-STREET薄底鞋的魅力不僅是時尚的外型，設計靈感來自PUMA經典田徑釘鞋Harambee，意指「共同努力」。誕生於90年代末的競速跑鞋象徵著速度與團結精神，以時下最為流行的輕盈薄底鞋型打造，甚至讓時髦的Rosé一眼相中，絕對是今年鞋櫃不能沒有的一雙。

▲今年鞋櫃不能沒有Rosé這一雙。（圖／品牌提供）

H-STREET鞋身搭配透過輕量化結構與透氣網眼材質的設計，最後再以銀光網布勾勒設計細節，將運動性能與街頭時尚完美融合。不僅承襲原始設計的流暢實用美學，更在運動機能與風格之間建立巧妙的平衡，也形塑出千禧年代獨有的時髦街頭感。這次更加入了#銀光藍、#銀光紅，夏日亮色系登場，Rosé同款必須get！

▲PUMA H-STREET薄底鞋／2,980元。（圖／品牌提供）

話題鞋款推薦：Onitsuka Tiger鬼塚虎CALIFORNIA 78 VIN

Onitsuka Tiger這雙CALIFORNIA 78 VIN為品牌向1978年原版跑鞋致敬的復刻之作，延續原設計的鋸齒狀外底、流線型鞋身與標誌性虎爪線條，並在材質與穿著舒適度上進行全面升級。保留經典元素的同時提升機能性，並透過仿舊工藝處理鞋面，營造懷舊質感，使其完美融入當代潮流語境。

▲CALIFORNIA 78 VIN是品牌向1978年原版跑鞋致敬的復刻之作。（圖／品牌提供）

新款鞋楦靈感源自原CALIFORNIA鞋型，鞋身設計相較鬼塚虎其他鞋款略為寬鬆，提供更佳包覆性與穿著舒適度；鞋款中底使用FF BLAST™技術，在提供穩定性的同時也提供了出色的彈性和舒適性。共推出四款新色：自然沙色、淺霧灰藍、復古黃棕與普魯士藍，展現復古與潮流兼具的時尚風格。

▲CALIFORNIA 78 VIN 自然沙色 、淺霧灰藍／5,580元 ; 復古黃棕 、普魯士藍／4,580元。（圖／品牌提供）

話題鞋款推薦：FILA INTERUN復古鞋

FILA INTERUN系列是一雙讓人越看越耐看的鞋，也由韓韶禧於形象照中演繹，以銀色輪廓線條為亮點，為整體鞋型增添質感光澤。延續90年代運動鞋的寬楦與厚底結構，整體輪廓偏chunky，卻意外地輕盈不厚重。鞋面以透氣網布搭配合成皮革拼接，帶出一點戶外登山鞋的輪廓感，卻又巧妙地壓低了張揚度，在城市風格穿搭中顯得特別協調。搭載FILA Energized 2.0中底科技，腳感柔軟且具支撐性，穿著感受輕巧舒適，適合日常長時間行走。

▲FILA INTERUN 銀白／2,880元。（圖／品牌提供）

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