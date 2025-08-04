fb ig video ETtoday search mobile

2025最熱門七分褲怎麼穿？配什麼鞋？跟著潮人5大搭配守則不怕被吃比例

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

明星們都開始穿上卡布里七分褲，全新穿搭公式夏天馬上穿起來！

夏日短褲的準線在腿上來來回回，跟著潮流上下浮動，在2025年，最熱門時髦的短褲長度來到小腿，「七分褲」大勢回歸。七分褲一般又跟「卡布里褲 Capri Pants」畫上等號，它或許是你印象中來自千禧年初期，Y2K風格濃厚的款式，但是推回到更早之前，它可是在50年代受奧黛麗赫本、瑪麗蓮夢露等女神穿紅的褲款，低調優雅地凸顯女性腿部曲線。如今IG上的當紅時髦女星們如Dua Lipa、Hailey Bieber紛紛穿著七分褲迎接夏天，一起來看街拍時髦精們怎麼做七分褲穿搭！

七分褲穿搭守則 1：貼身線條

想要將七分褲穿出時髦感，盡量避免服裝的線條太過紊亂，貼合身形、俐落流暢的線條更能為視覺加分。一般卡布里褲都是貼身剪裁，上半身也穿著合身單品的話，有身體曲線一氣呵成的流線感；若上衣太寬、太方正，則會顯得身體上寬下窄。

▲七分褲穿搭選擇貼合身形、俐落流暢的線條更能為視覺加分。（圖／Instagram@timeasocol）

七分褲穿搭守則 2：黑白基本色

初嘗試七分褲穿搭，可以從黑白色開始搭配，無論是全黑、全白或者是黑白互搭，都能輕易穿出帶點復古的優雅況味，或者是俐落的個性都會女風格。

▲初嘗試七分褲穿搭可以從黑白色開始搭配。（圖／Instagram@anne.buettner）

黑白基本色

上衣可以選擇蕾絲元素作為點綴，或者中空款式強調性感（或者兩者兼具，why not？），都能從簡單中帶出不同風格的變化。中空造型露出腰際時，建議選擇高腰設計的七分褲，拉長腿部線條。

▲初嘗試七分褲穿搭可以從黑白色開始搭配。（圖／Instagram@yhasmina.ferrara）

黑白波卡圓點的褲子或上衣當作七分褲穿搭的一部分，則是流露復古摩登氛圍，讓人看起來既輕盈又時髦。

七分短褲穿搭 3：搭配動物紋

除了波卡圓點之外，充滿野性的動物紋意外地跟卡布里褲合拍，卡布里褲的優雅與動物紋的犀利，能夠搭出成熟時髦的韻味。一件蟒蛇紋皮衣，或者一雙豹紋芭蕾舞鞋，甚至小至斑馬紋皮帶，都能為整體造型畫龍點睛，融入更多當代氛圍。

▲動物紋意外地跟卡布里褲合拍。（圖／Instagram@blondtati）

七分褲穿搭 4：搭配西裝外套

如果不習慣穿得太貼身，七分褲的另一個助攻單品，則是大家衣櫃常備的西裝外套。西裝外套俐落的線條和剪裁，能夠烘托七分褲的修身性，跟其他外套相比也不會導致視覺上重下輕，反能讓整體線條更加鋒利，時髦精上班族不妨拿來當上班穿搭！

▲西裝外套能夠烘托七分褲的修身性。（圖／Instagram@salome.mory）

七分褲穿搭 5：搭配高跟涼鞋、芭蕾舞鞋

至於在七分褲搭配鞋款的部分，七分褲讓一般人反射性卻步的褲長當然是首要考量，停在小腿上緣的褲管確實跟其他短褲相比不那麼百搭，但是首先可以選擇露出腳背的高跟涼鞋，利用腳背的延伸和鞋跟的高度來拉長比例。

▲七分褲搭配鞋款。（圖／Instagram@rem0nia）

七分褲穿搭 6：夾克、芭蕾舞鞋

又或者，可以選擇同樣帶著復古優雅的芭蕾舞鞋，與卡布里褲互搭看起來輕盈又優雅，逛街、度假、約會各種場合都不違和，視覺效果也相當減齡。

▲七分褲搭配近來很夯的芭蕾舞鞋，視覺效果也相當減齡。（圖／Instagram@thelittlemodel_）

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 2025超紅「Jorts短褲」買了不會穿？6韓星穿搭思路：Winter、朴圭瑛同款甜酷風女孩必學！

● 夏日消暑神器白洋裝無糖風，潮流名人都在穿的10+平價白色洋裝編輯推薦

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 穿搭, 七分褲, 卡布里褲, Capri Pants

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【撞人後坐輪椅關心】74歲翁開賓士撞機車！由看護推輪椅探視騎士

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

最佳知己三大星座！TOP 1簡直「閨蜜天花板」從細節開始顧好顧滿

最佳知己三大星座！TOP 1簡直「閨蜜天花板」從細節開始顧好顧滿

心軟又念舊！「５星座」分手最容易吃回頭草　難逃復合輪迴

心軟又念舊！「５星座」分手最容易吃回頭草　難逃復合輪迴

陳美鳳背13萬LV包遊日　丹寧吊帶褲配繽紛包減齡成功

陳美鳳背13萬LV包遊日　丹寧吊帶褲配繽紛包減齡成功

Jisoo戴卡地亞珠寶盡情唱跳　工作包是15萬Dior 5大徵兆暗示你該離職了！加薪無望、原地踏步只是消耗生命力 喬治傑生2026年度珠寶是橡果　精緻銀雕象徵新生 2025最熱門七分褲怎麼穿？配什麼鞋？跟著潮人5大搭配守則不怕被吃比例 超準心測！第一眼看到魚還是貓？秒讀你的「真實個性」 G-SHOCK全金屬錶復古版亮相　再現紅、黃、藍經典配色 日系眼影又紅回來了！黛珂、RMK秋色眼影「高級感」直接封神

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面