2025最熱門七分褲怎麼穿？配什麼鞋？跟著潮人5大搭配守則不怕被吃比例

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

明星們都開始穿上卡布里七分褲，全新穿搭公式夏天馬上穿起來！

夏日短褲的準線在腿上來來回回，跟著潮流上下浮動，在2025年，最熱門時髦的短褲長度來到小腿，「七分褲」大勢回歸。七分褲一般又跟「卡布里褲 Capri Pants」畫上等號，它或許是你印象中來自千禧年初期，Y2K風格濃厚的款式，但是推回到更早之前，它可是在50年代受奧黛麗赫本、瑪麗蓮夢露等女神穿紅的褲款，低調優雅地凸顯女性腿部曲線。如今IG上的當紅時髦女星們如Dua Lipa、Hailey Bieber紛紛穿著七分褲迎接夏天，一起來看街拍時髦精們怎麼做七分褲穿搭！

七分褲穿搭守則 1：貼身線條

想要將七分褲穿出時髦感，盡量避免服裝的線條太過紊亂，貼合身形、俐落流暢的線條更能為視覺加分。一般卡布里褲都是貼身剪裁，上半身也穿著合身單品的話，有身體曲線一氣呵成的流線感；若上衣太寬、太方正，則會顯得身體上寬下窄。

▲七分褲穿搭選擇貼合身形、俐落流暢的線條更能為視覺加分。（圖／Instagram@timeasocol）

七分褲穿搭守則 2：黑白基本色

初嘗試七分褲穿搭，可以從黑白色開始搭配，無論是全黑、全白或者是黑白互搭，都能輕易穿出帶點復古的優雅況味，或者是俐落的個性都會女風格。

▲初嘗試七分褲穿搭可以從黑白色開始搭配。（圖／Instagram@anne.buettner）

黑白基本色

上衣可以選擇蕾絲元素作為點綴，或者中空款式強調性感（或者兩者兼具，why not？），都能從簡單中帶出不同風格的變化。中空造型露出腰際時，建議選擇高腰設計的七分褲，拉長腿部線條。

▲初嘗試七分褲穿搭可以從黑白色開始搭配。（圖／Instagram@yhasmina.ferrara）

黑白波卡圓點的褲子或上衣當作七分褲穿搭的一部分，則是流露復古摩登氛圍，讓人看起來既輕盈又時髦。

七分短褲穿搭 3：搭配動物紋



除了波卡圓點之外，充滿野性的動物紋意外地跟卡布里褲合拍，卡布里褲的優雅與動物紋的犀利，能夠搭出成熟時髦的韻味。一件蟒蛇紋皮衣，或者一雙豹紋芭蕾舞鞋，甚至小至斑馬紋皮帶，都能為整體造型畫龍點睛，融入更多當代氛圍。

▲動物紋意外地跟卡布里褲合拍。（圖／Instagram@blondtati）

七分褲穿搭 4：搭配西裝外套

如果不習慣穿得太貼身，七分褲的另一個助攻單品，則是大家衣櫃常備的西裝外套。西裝外套俐落的線條和剪裁，能夠烘托七分褲的修身性，跟其他外套相比也不會導致視覺上重下輕，反能讓整體線條更加鋒利，時髦精上班族不妨拿來當上班穿搭！

▲西裝外套能夠烘托七分褲的修身性。（圖／Instagram@salome.mory）

七分褲穿搭 5：搭配高跟涼鞋、芭蕾舞鞋

至於在七分褲搭配鞋款的部分，七分褲讓一般人反射性卻步的褲長當然是首要考量，停在小腿上緣的褲管確實跟其他短褲相比不那麼百搭，但是首先可以選擇露出腳背的高跟涼鞋，利用腳背的延伸和鞋跟的高度來拉長比例。

▲七分褲搭配鞋款。（圖／Instagram@rem0nia）

七分褲穿搭 6：夾克、芭蕾舞鞋

又或者，可以選擇同樣帶著復古優雅的芭蕾舞鞋，與卡布里褲互搭看起來輕盈又優雅，逛街、度假、約會各種場合都不違和，視覺效果也相當減齡。

▲七分褲搭配近來很夯的芭蕾舞鞋，視覺效果也相當減齡。（圖／Instagram@thelittlemodel_）

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 2025超紅「Jorts短褲」買了不會穿？6韓星穿搭思路：Winter、朴圭瑛同款甜酷風女孩必學！



● 夏日消暑神器白洋裝無糖風，潮流名人都在穿的10+平價白色洋裝編輯推薦