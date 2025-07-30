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試開箱／不只是一拍柔焦美肌！新款氣墊更能秀出時尚態度

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

氣墊粉餅快速方便的實用性，儼然已經成為女性妝容不可或缺的單品，各大品牌也越來越精緻化，不只是要有厲害的妝效，粉盒更要好看時髦，可以說是把上妝這件事延續到各個日常細節，尤其是精品類型的氣墊粉餅，比如：嬌蘭、ARMANI都讓人驚艷底妝的再次進化。

ARMANI,嬌蘭,彩妝,氣墊粉餅,試開箱,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

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ARMANI過去就超熱賣的紅盒氣墊一直都是台灣女性的愛用，遮瑕又持妝的效果，特別適合濕熱天氣，在2025年它即將成為歷史，全新的訂製奢潤緞光氣墊粉餅將會成為新的C位氣墊粉餅，近似但卻不同的妝感與粉盒，對於乾性肌膚、冬季更為友好的設計，可謂是進化不取代。

ARMANI,嬌蘭,彩妝,氣墊粉餅,試開箱,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

全新的訂製奢潤緞光氣墊粉餅，第一眼最讓人關注的是以黑色黛黑波紋外殼搭配香檳霧金LOGO設計，是取材自ARMANI在時尚秀場第一款設計的女包La Prima，應用具有曲線的皮革紋路，展現出彷彿有流動感的柔美氛圍。


在妝感，延續過去的高遮瑕度，但可以感受到更融膚的效果，歸功於其獨家的訂製無瑕貼膚科技，雖然上妝卻沒有浮粉假面的感覺，在光線照射下自然柔光，而非霧面妝效，更能體現膚質的自然之美。

ARMANI,嬌蘭,彩妝,氣墊粉餅,試開箱,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

歷久彌新的24K金底妝系列從嬌蘭上市至今，一直被譽為是「夢幻底妝」，其細膩光澤更是很多人愛不釋手的關鍵，自從上市24K純金絲光氣墊粉餅之後，於近期打造3款限量版珠寶氣墊粉餅盒，充滿時尚與摩登氛圍，佈滿白色閃鑽的閃耀晶鑽、摩登火紅皮革的大勢潮紅，還有充滿巴黎氛圍的蜜糖琥珀，讓底妝更是個人化時尚配件。

ARMANI,嬌蘭,彩妝,氣墊粉餅,試開箱,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

關鍵字：

ARMANI, 嬌蘭, 彩妝, 氣墊粉餅, 試開箱

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