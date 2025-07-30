fb ig video ETtoday search mobile

便祕囤積好難受？5種天然食材助排便順暢　還能提升腸胃活動力

>

記者李薇／台北報導　圖／AI

現代人久坐少動、外食多纖維少，導致便祕成為常見困擾，不僅讓人腹脹不適，長期下來還可能影響皮膚與整體健康，想要改善腸道健康，其實可以從飲食下手，透過攝取具有促進腸胃蠕動、潤腸通便的天然食材，讓排便順暢不再是難題。

飲食,便秘,排便,健康,。（圖／AI）

1.木耳：豐富膳食纖維幫助排毒

黑木耳含有水溶性膳食纖維，能吸附腸道中的多餘廢物、毒素，加速排出體外，同時其膠質成分具有潤滑腸道的作用，對於改善乾硬型便祕特別有效。

2.香蕉：含有果寡糖與鉀離子

香蕉除了膳食纖維外，還含有天然果寡糖，有益腸道好菌生長，調整腸道菌相，建議挑選熟透的香蕉，尤其是表皮有黑斑最佳，膳食纖維含量較高。

3.地瓜：天然澱粉質促進腸胃蠕動

地瓜含有膳食纖維，可刺激腸道蠕動，增加糞便體積並促進排出，是改善便祕的理想主食選擇，且抗性澱粉不易被人體消化吸收，有助於降低熱量攝取和促進腸道健康。

4.奇異果：富含酵素助消化

奇異果除了豐富維生素C外，其中的「奇異酵素」可幫助分解蛋白質、減少腸胃負擔，促進食物分解與吸收，每日一顆，有助於提升腸道活動力。

5.優格：補充益菌穩定腸道環境

含有大量乳酸菌的優格，可直接補充益菌，抑制壞菌生長，幫助形成良好腸道環境，促進規律排便，長期攝取能有效改善體內環保。

關鍵字：

飲食, 便秘, 排便, 健康

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【男人的快樂】花蓮暴雨3男坐路邊享受大學長「人造浪」

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

《折腰》李雪琴狠甩15公斤肉肉臉消一圈！5大瘦身秘訣自曝最關鍵一招

《折腰》李雪琴狠甩15公斤肉肉臉消一圈！5大瘦身秘訣自曝最關鍵一招

星巴克今起連3天「大杯以上買一送一」　13款特定飲品點對現賺一杯

星巴克今起連3天「大杯以上買一送一」　13款特定飲品點對現賺一杯

陳美鳳背13萬LV包遊日　丹寧吊帶褲配繽紛包減齡成功

陳美鳳背13萬LV包遊日　丹寧吊帶褲配繽紛包減齡成功

斷捨離別丟太快　居家整理師建議保留7樣物品 安格斯12星座一周運勢7／28-8／3　雙子少點情緒發言、巨蟹感情開外掛 汐止遠雄廣場免門票「海洋戲水樂園」　打水仗、找寶藏成放電熱點 每天花18分鐘能讓心靈更平靜　給小事就容易焦慮的人 來都來了！失敗也要硬撐的星座　TOP 1無法忍受不完美，只好咬牙做到底 Gucci出免費LINE貼圖！「胖鯊魚拎經典包」16款實用對話必收 典型「刀子嘴豆腐心」星座Top 3 ！第一名嘴硬其實是不太會表達愛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面