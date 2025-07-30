便祕囤積好難受？5種天然食材助排便順暢　還能提升腸胃活動力

記者李薇／台北報導 圖／AI

現代人久坐少動、外食多纖維少，導致便祕成為常見困擾，不僅讓人腹脹不適，長期下來還可能影響皮膚與整體健康，想要改善腸道健康，其實可以從飲食下手，透過攝取具有促進腸胃蠕動、潤腸通便的天然食材，讓排便順暢不再是難題。

1.木耳：豐富膳食纖維幫助排毒



黑木耳含有水溶性膳食纖維，能吸附腸道中的多餘廢物、毒素，加速排出體外，同時其膠質成分具有潤滑腸道的作用，對於改善乾硬型便祕特別有效。

2.香蕉：含有果寡糖與鉀離子



香蕉除了膳食纖維外，還含有天然果寡糖，有益腸道好菌生長，調整腸道菌相，建議挑選熟透的香蕉，尤其是表皮有黑斑最佳，膳食纖維含量較高。

3.地瓜：天然澱粉質促進腸胃蠕動



地瓜含有膳食纖維，可刺激腸道蠕動，增加糞便體積並促進排出，是改善便祕的理想主食選擇，且抗性澱粉不易被人體消化吸收，有助於降低熱量攝取和促進腸道健康。

4.奇異果：富含酵素助消化



奇異果除了豐富維生素C外，其中的「奇異酵素」可幫助分解蛋白質、減少腸胃負擔，促進食物分解與吸收，每日一顆，有助於提升腸道活動力。

5.優格：補充益菌穩定腸道環境



含有大量乳酸菌的優格，可直接補充益菌，抑制壞菌生長，幫助形成良好腸道環境，促進規律排便，長期攝取能有效改善體內環保。