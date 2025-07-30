趙露思愛牌質感包RABEANCO登台！限定「布朗尼桶包」必收Top 3一次看

記者鮑璿安／台北報導

都會質感女包品牌RABEANCO正式進駐台北信義新光三越A8館，以快閃店型態打造時尚新地標，此次開幕除了帶來品牌經典人氣包款，更首度曝光「TONA Barrel斜背袋」獨家限定款，以精緻皮革與高機能設計，完美詮釋新世代女性自由切換的生活風格。

▲都會質感女包品牌RABEANCO正式進駐台北信義新光三越A8館 。（圖／品牌提供）





▲信義A8店主打限定款TONA Barrel斜背袋 。（圖／品牌提供）

信義A8店鋪主打限定款TONA Barrel斜背袋，以圓桶型輪廓結合植鞣小牛皮製成，柔軟細膩的皮革搭配溫潤布朗尼棕與焦糖棕色調，不僅療癒滿分，更突顯皮質隨時間使用自然沉澱的光澤感，適合通勤與週末出遊不同場合切換。除了限定新包，RABEANCO也帶來兩款人氣熱賣包強勢回歸，首先是復古韻味十足的ALLEGRA Demi斜背袋，標誌性的半月垂墜輪廓搭配全粒面植鞣皮革，柔軟包身結構加上可調肩帶設計，是經典中的亮點款式。





▲RABEANCO ALLEGRA Demi單肩斜背袋 。（圖／品牌提供）





▲UNNI Baguette單肩包 。（圖／品牌提供）

另一款登場的是充滿個性風格的UNNI Baguette單肩包，以修長包身搭配磁吸式翻蓋與金屬底鉚釘點綴，結構紮實卻不失流線感，是趙露思、關曉彤等女星日常最愛愛用包之一，多色系選擇加上剛剛好的容量比例，讓這款法式經典再度升溫。

▲受到許多韓妞喜愛的Rockfish Weatherwear終於正式插旗台北東區。（圖／品牌提供）

此外，受到許多韓妞喜愛的Rockfish Weatherwear終於正式插旗台北東區，同步推出備受歡迎的運動瑪莉珍鞋「台灣限定色」，靈感來自台北的城市灰調，融合品牌經典英倫原木調與首爾街頭極簡風格，交織出台、英、韓三地獨有時尚語彙，極具收藏價值。Rockfish Weatherwear 擅長以復古輪廓揉合現代機能，其瑪莉珍鞋系列因舒適好穿與獨特美學深受韓星張員瑛、葉舒華等喜愛，這次限定配色以柔霧質感與輕盈線條重新演繹經典輪廓。