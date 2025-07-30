無印良品家具滿5千現折5百　折疊桌椅單品790元起

記者蔡惠如／綜合報導

進入7月轉換期，不少人因就學、換工作或搬遷，開始重整居家空間。為呼應租屋族與小宅族對空間彈性與預算控管的雙重需求，MUJI無印良品即日起至8／13推出家具限時優惠活動，凡單筆消費滿5,000元，即可現折500元。優惠涵蓋多款空間有限的實用家具與收納用品，如鋼製可折疊桌椅系列，單品售價從790元起，是小宅生活中兼顧機能與美感的靈活選擇。

▲無印良品針對大學新鮮人、租屋族增加需求，推出限時家具消費滿5,000元現折500元優惠，可當坐位或床頭櫃的鋼製可堆疊椅凳，售價790元。（圖／業者提供）

本次推薦的鋼製桌椅包含可折疊桌、折疊木座椅與堆疊椅凳，設計上皆講究輕巧、省空間，配色則以深灰、暖灰等低調實用色系為主。不使用時可收納或堆疊，方便因應生活型態改變或搬家，尤其適合需要機動佈置的租屋族使用。單品售價介於790元至2,690元之間，提供高CP值的入門選項。

▲鋼製可折疊木製座椅，售價2,390元；鋼製可折疊桌，售價2,690元。

而該品牌持續熱賣的SUS層架組，因能依照不同空間需求自由配置，從衣櫃、書櫃到書桌皆可變化使用，還可搭配各類收納箱，能有效整理各種物件，相較固定式家具更具靈活性而受到歡迎，售價2,890元起。

▲SUS層架組系列售價2,890元起。

▲木製沙發(2人座-2.5人座)，售價23,900元至26,900元。

另外木製沙發採組裝式設計，方便搬運與調整座位配置，搭配膝上桌使用還可延伸為簡易工作區域；組合床台採薄型設計減少壓迫感，床墊則依照使用者偏好提供從支撐型到包覆型共三種款式，價格範圍從9,990至23,990元不等。

▲組合床台系列，售價8,400元至15,900元(不含床腳)；獨立筒支撐型床墊，售價9,990元至19,990元。

業者表示，因應大學新生與租屋族群等需求，即日起至8／13期間，針對家具類別特定品項，推出單筆消費滿5,000元，即可現折500元優惠，也提供免費家具配置諮詢服務，於指定門市即可預約，由專人協助依照預算、坪數與需求規劃家具擺設與動線。

▲IKEA絕版品出清下殺至3折起，包括不到 2,000 元的SMÅSTAD 兒童收納組合，以及 600 元有找的 STRANDÖN 戶外折合桌椅組。（圖／品牌提供）

今年 IKEA 絕版品出清出現誠意 3 折起優惠，首推原價 6,490 元的 SMÅSTAD 兒童收納組合，3 折只要 1,990 元，設計採低檯面與外掛鉤，把衣服、玩具都收納在孩子伸手可及的位置，想訓練自主整理的爸媽可以先筆記；露營族必看 STRANDÖN 戶外折合桌椅組，從 1,799 元直降到 539 元，金屬網面加耐候烤漆，不論陽台或營區都能扛，單品貨量有限售完為止。

▲BURVIK 邊桌不到 400 元、ÖBONÄS 壁架附吸盤特價 49 元。

其他 3 折好物還有輕巧方便移動的 BURVIK 邊桌，加高邊更適合小坪數，原價 1,299 元特價 389 元、附有吸盤不用被房東唸的 ÖBONÄS 壁架附吸盤，原價 149 元，特價 49 元輕鬆入手。

▲INGATORP／DANDERYD 延伸餐桌加四椅，特價 11,995 元；BACKSÄLEN 三人座沙發現省 4,200 元。

除了 3 折戰區，5 折左右的熱門品仍是搶手貨。 若家裡缺一組正式餐桌椅，INGATORP／DANDERYD 延伸餐桌加四椅現特價 11,995 元，算下來等於原價不到一半，六人聚餐也夠用。BACKSÄLEN 三人座沙發現省 4,200 元，以 12,790 元帶走整張厚坐墊高背沙發；電競玩家可鎖定 MATCHSPEL 人體工學椅，特價 3,995 元就有可調節頭枕與腰靠。

▲BUMERANG 實木吊褲架，特價一支 9 元。

▲黃色兔子造型的 TJÄRLEK 蛋杯，特價 99 元。

今年 IKEA 也把「銅板價」門檻壓到更低，BUMERANG 實木吊褲架一支 9 元就能帶回家，一人限購十支；小朋友最愛的 JÄTTELIK 雷龍玩偶 99 元，家長續收也不會心疼；想幫餐桌換點新鮮感，黃色兔子造型的 TJÄRLEK 蛋杯只要 99 元就能入手。