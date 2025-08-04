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RICHARD MILL圓形經典再進化　RM 33-03腕錶工藝與美學的極致融合

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▲▼ RICHARD MILLE AD 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE RM 33-03自動上鍊腕錶五級鈦合金款。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

瑞士名錶RICHARD MILLE延續品牌不斷演進的設計哲學，推出全新RM 33-03自動上鍊腕錶，新作在承襲前代RM 33-02的人體工學與經典圓形設計基礎上，注入更複雜的細節與動感結構，圓形輪廓內蘊含品牌標誌性的酒桶型曲線，形塑獨特而和諧的視覺平衡；而內在也精進，搭載厚度僅3.28毫米的全新鏤空自動機芯RMXP3，較前代錶款增加位於面盤5時位置的半瞬跳日期窗與6時方向的小秒盤功能，展現複雜工藝也兼具實用特性。

▲▼ RICHARD MILLE AD 。（圖／公關照）

▲RM 33-03自動上鍊腕錶新增了RICHARD MILLE腕錶上罕見小秒盤設計。

2011年問世的RM 033腕錶以圓形超薄錶之姿風靡收藏家，2019年推出的RM 33-02改變了外形輪廓，呈現凹凸的外緣增加運動風格，機芯也全面升級。而時序邁入2025年此系列再進化，新作RM 33-03較前代更增加了兩項複雜功能，RICHARD MILLE品牌創意與研發總監Cécile Guenat表示：「如同RICHARD MILLE系列的每一件傑作，RM 33-03所展現的優雅格調、精湛工藝與人體工學設計，都映襯出品牌灌注其中的至臻匠心。」

▲▼ RICHARD MILLE AD 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE RM 33-03自動上鍊腕錶Carbon TPT®碳纖維搭配5N紅金中層錶殼款。

▲▼ RICHARD MILLE AD 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE RM 33-03自動上鍊腕錶呈現流線型運動設計線條，巧妙融合品牌酒桶形錶殼的弧度與圓形錶款特色。

RICHARD MILLE RM 33-03腕錶提供兩款版本：全五級鈦合金款與Carbon TPT®碳纖維搭配紅金中層錶殼款。兩種材質兼具極致輕盈、耐刮與現代感外觀，展現品牌對尖端材料的不懈探索。錶殼直徑41.7毫米、厚度僅9.7毫米，佩戴時幾乎無感，完美貼合不同腕型。錶帶與錶殼線條一體延伸，勾勒動感視覺，搭配五級鈦合金折疊錶扣，實現穩固且舒適的佩戴體驗。

▲▼ RICHARD MILLE AD 。（圖／公關照）

▲三件式錶殼由RICHARD MILLE代表性鈦合金花鍵螺絲精密鎖固。

▲▼ RICHARD MILLE AD 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE RM 33-03自動上鍊腕錶透明底蓋顯露全新鏤空自動上鍊機芯RMXP3。

▲▼ RICHARD MILLE AD 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE全新鏤空自動上鍊機芯RMXP3外圍環繞著一枚經黑色PVD工藝處理的鈦合金日期盤。

RM 33-03腕錶另一亮點是搭載厚度僅3.28毫米的全新鏤空自動機RMXP3，採用實心鉑金製成的一體式偏心微型擺陀，結合雙向自動上鍊系統，提供穩定高效的能量輸出。機芯安裝於經Titalyt®處理的鈦合金底板，提升耐磨性與剛性，橋板則經黑色PVD處理，兼顧強度與美觀。機芯外圍環繞著一枚經黑色PVD工藝處理的鈦合金日期盤，位於面盤5時位置的半瞬跳日期顯示襯於白色背景之上，清晰可辨；此外，面盤6時位置設有RICHARD MILLE錶款中罕見的小秒盤，呼應傳統製錶美學，且為突顯機芯的立體架構，18K 5N紅金數字時標固定於刻度圈和機芯之間的鈦合金導軌，懸浮於機芯上方，巧妙將視覺焦點都引向小秒盤。

▲▼ RICHARD MILLE AD 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE為鏤空自動上鍊機芯RMXP3精心打造實心鉑金一體成型偏心式微型擺陀。

▲▼Richard Mille AD 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE RM 33-03自動上鍊腕錶每一個微小部件都經過精心設計與裝飾。

▲▼Richard Mille AD 。（圖／公關照）

▲製錶師悉心組裝RICHARD MILLE全新鏤空自動上鍊機芯RMXP3。

▲▼Richard Mille AD 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE RM 33-03自動上鍊腕錶多層次的面盤設計成功聚焦。

為使RM 33-03腕錶複雜功能得以高效率運作，RMXP3機芯採用3Hz頻率的可變慣性擺輪，透過調節擺輪上的四枚微型砝碼，無需改變游絲長度即可精準調校振頻，提供超過40小時動力儲存。對於機芯裝飾亦相當講究，噴砂、微噴砂、緞面打磨及倒角處理均由匠人手工修飾，RICHARD MILLE創意與研發總監Cécile Guenat表示：「我們希望透過這些修飾處理，強調機芯內部結構的立體層次，高度鏤空設計結構營造的虛實空間，更締造出迷人的光影氛圍。」此款全新圓形自動上鍊腕錶再度展現品牌精湛工藝與非凡美學，以前衛技術與細膩工藝詮釋當代高級運動腕錶。

▲▼ RICHARD MILLE AD 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE RM 033第一代白金鑲鑽款超薄錶。

▲▼ RICHARD MILLE AD 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE RM 33-02改變了外形輪廓，展現運動風格。

關鍵字：

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