超模Kendall成為Prada新面孔！「帶貨2顆話題新包」水餃袋Dada本季必收

記者鮑璿安／綜合報導

PRADA正式釋出2025秋冬男裝與女裝形象廣告，透過一組極具動態張力的畫面，展現品牌獨有的精緻實驗精神。由Miuccia Prada與Raf Simons聯手設計的本季系列，邀請新生代超模Kendall Jenner出鏡演繹，拎上兩顆全新手袋成為焦點。





▲PRADA正式釋出2025秋冬男裝與女裝形象廣告，新生代超模Kendall Jenner出鏡 。（圖／品牌提供）

在Oliver Hadlee Pearch掌鏡的畫面中，模特兒群體自然地穿梭、並肩前行，宛如一場未明目的旅程，象徵著時尚的自由流動，打破服裝的傳統定義，讓穿搭本身成為自由意志與集體行動的展現。最吸睛的是超模Kendall Jenner的驚喜登場，她身穿極簡灰黑呢絨大衣，腰間以細皮繩自然收束，展現帥氣卻不失柔美的時尚態度。手上所提的紅色PRADA Tumulte 納帕軟皮袋更是一大亮點，飽和皮革光澤搭配金色鍊帶，不僅成為畫面視覺焦點，也詮釋了品牌在實用性與優雅之間的拿捏。這款包預計成為本季熱門話題單品，極具收藏價值。





▲PRADA黑色Dada 皮革肩背包； PRADA Tumulte 納帕軟皮袋 。（圖／品牌提供）

此外，她身穿一件磚紅色條紋寬袖上衣，細節處以白色滾邊點綴，充滿高級睡衣感的精緻慵懶氛圍，下身搭配薄荷綠高腰百摺長裙，清新色彩與柔和布料增添一絲優雅氣息，兩者混搭出衝突卻平衡的現代女性姿態。焦點無疑是她手上拎的PRADA黑色Dada 皮革肩背包，包身採用略帶皺摺的結構設計，並以品牌經典的金字Logo低調點綴，展現品牌細膩工藝與實用精神。包款上方飾以金屬扣環裝飾，為整體增添一點摩登感，搭配長肩帶與柔軟包身，既可以優雅拎起，也能輕鬆側背。

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▲演員楊祐寧擔任形象主角 。（圖／品牌提供）

同時，「Still Peaks」系列是Bottega Veneta對戶外服飾的一次嶄新詮釋，主打實穿性與設計感兼備的單品，包括男女裝皆有的霧面防水尼龍夾克、彈力針織長褲與貼身背心等；其中以柔軟羊絨打造的毛絨背心與外套亦為亮點，提供卓越保暖機能，同時保持品牌一貫的高級質感。顏色則呼應自然主題，選用如「海鹽白」、經典黑與「灌木青」等大地色系，完美契合山林與城市穿梭的需求。