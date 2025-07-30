全球最小HD投影機「小蘋果U3」輕鬆放口袋　露營租屋追劇一機搞定

▲全球最小HD投影機「小蘋果U3」台灣上市。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

若想過在露營帳篷裡看電影、在租屋小房間打造迷你家庭劇院，或在睡前窩在床上追劇，現在有個更方便的選擇。新一代行動投影機OVO小蘋果U3，主打全球最小HD高畫質機種，重量僅249克，差不多是一支手機的重量，而且小到能直接放進口袋，移動幾乎無負擔。

OVO延續首代小蘋果 U1 熱銷成績，近期在台推出「OVO 小蘋果 HD 獨步版 U3」，升級為HD解析度，清晰度比上一代提升125%，在距離2.6公尺的距離就能投影出最大120吋的大畫面。周末跟朋友在家開投影趴、露營時一邊聽蟲鳴一邊放電影，甚至是在小套房內追劇，都能輕鬆完成。

此外U3內建自動對焦功能，開機後不用手動調整，支援Wi-Fi 6與藍牙5.4，串流影片、手機鏡像、接藍牙喇叭都可以，投影機內採用的OVO TV系統，提供部分播放內容，不需下載APP也能有影片可看，提供7年內建系統的免費軟體更新，包含介面與功能升級，不用擔心設備用沒幾年就被時代淘汰。OVO小蘋果U3售價16,980元，8／31前早鳥優惠價13,980元。

LG近期也發表 StanbyME 2 閨蜜機二代，支援立架、壁掛與桌面三種模式，顯示器本體可從支架一秒拆下，搬到陽台、餐桌甚至帳篷裡使用。螢幕升級為 27 吋 1440p 解析度，畫質細膩度比前代更提升，續航達到 4 小時，搭載最新 webOS 系統，可直接登入串流服務。